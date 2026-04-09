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ESPORTES

Jair Ventura revela ter preservado Aitor e Anderson Pato após críticas da torcida

Técnico do Vitória falou sobre a necessidade de r"ecuperar atletas"

João Grassi

Por João Grassi

09/04/2026 - 13:37 h | Atualizada em 09/04/2026 - 13:54

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Anderson Pato
Anderson Pato -

Contratado há pouco mais de um mês, Anderson Pato veio da Juazeirense e rapidamente ganhou espaço no elenco do Esporte Clube Vitória. Dono de uma emocionante história de vida, o jogador de 23 anos não saiu do banco de reservas nesta quarta-feira, 8, mesmo em um jogo bem controlado contra a Juazeirense.

Em entrevista coletiva, Jair Ventura comentou sobre suas escolhas no duelo pela Copa do Nordeste. O técnico de 47 anos confessou ter "preservado" Pato no jogo seguinte ao empate com a Chapecoense, que ficou marcado por oportunidades desperdiçadas pelo atacante.

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"O Pato era uma joia e todo mundo queria, mas a gente deu uma preservada, eu não vou esquecer dele. Ano passado vocês viram quantos atletas foram recuperados. Temos que entender também o ser humano com quem a gente trabalha", revelou Jair.

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Aitor vaiado no Barradão

Anderson Pato, no entanto, não foi o único atleta preservado por Jair. O espanhol Aitor Cantalapiedra, peça importante no Vitória desde 2025, foi substituído sob vaias depois de um desempenho pouco inspirado diante do Cancão de Fogo.

"Estamos tentando recuperar o atleta [Aitor]. A torcida tem muita expectativa nele porque ano passado foi muito importante. Hoje ele domina uma bola errada e vai perdendo confiança. Temos que resgatar, recuperar os atletas. Nosso departamento médico está lotado e a janela fechada, espero que ele possa recuperar o futebol. A gente tem que apoiar, todos são importantes. Quando você perde atletas, fica mais limitado. Mas temos que entender também o momento dele, dar uma preservada", detalhou Ventura.

O treinador finalizou sua análise deixando claro que não vai desistir de nenhum jogador. "Eu não posso abrir mão desses atletas. Temos um grupo comprometido. Aitor sai triste pela situação de ser vaiado, mas ele sabe como funcionam essas coisas".

Aitor Cantalapiedra
Aitor Cantalapiedra | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x São Paulo

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, será disputado no Barradão.

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Tags:

entrevista esporte clube vitória Jair Ventura

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