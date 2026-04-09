Dupla BaVi melhora na tabela do Brasileirão em relação a 2025

BaVi - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Quando se trata de Brasileirão, nem Bahia nem Vitória gostariam de voltar um ano no tempo. Quando tinham nove jogos em 2025, ambos os times estavam em situação pior do que atualmente, no nono jogo e na décima rodada de 2026.

Enquanto o Tricolor hoje briga na parte de cima da tabela, o Rubro-Negro também apresenta melhora em relação ao ano anterior, buscando não lutar contra o rebaixamento no final da temporada.

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Bahia no G-5

Pulando de oitavo para quinto lugar e com um calendário extremamente vazio sem Libertadores nem Copa do Nordeste, o Bahia foca completamente no Brasileirão e se consolida entre os principais times do campeonato.

Agora, o Esquadrão está mais perto do sonho de manter uma campanha sólida o suficiente para garantir a vaga direta na Libertadores, aparecendo competitivo contra os times do topo da tabela.

Vitória fora da zona

O Vitória também apresenta avanço, e no caso do Leão, um que faz toda a diferença. Se em 2025, ocupava o 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro agora não está mais no vermelho, aparecendo no 14º lugar da tabela.

Vivendo uma campanha mais segura, o Vitória busca regularidade para não precisar se salvar no final da temporada.

Outras mudanças

Além de Bahia e Vitória, a tabela mostra mudanças relevantes para outras equipes. São Paulo salta para vice-liderança, Cruzeiro despenca do 3º para 19º e Mirassol vai de meio de tabela para lanterna, representando uma queda chocante na tabela.

Taça do Brasileirão | Foto: CBF

Tabela da 10ª rodada do Brasileirão 2025

Palmeiras Flamengo Cruzeiro RB Bragantino Fluminense Botafogo Ceará Bahia Corinthians Mirassol Atlético-MG Grêmio São Paulo Internacional Vasco Fortaleza Vitória Santos Juventude Sport

Tabela da 10ª rodada do Brasileirão 2026