Jogador mais caro da história do Bahia engata sequência de gols

Lucho Rodriguez comemorando gol na final da Copa do Nordeste de 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A torcida do Bahia se despediu de Lucho Rodríguez ainda querendo o jogador no elenco tricolor e sabendo que ele se daria bem na sequência da carreira - e ele atendeu às expectativas.

O atacante vive seu melhor momento desde que chegou ao Neom SC, clube saudita que defende. O uruguaio marcou gols nos últimos três jogos da equipe, sendo um em cada partida, e passou a ser protagonista de uma sequência recente marcada por equilíbrio e competitividade.

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Nos confrontos contra Al-Taawoun, Al-Fayha e Al-Ittihad, Lucho deixou sua marca, participando diretamente de jogos em que o Neom somou pontos importantes, incluindo uma vitória movimentada por 4 a 3.

O crescimento chama atenção porque metade dos gols do atacante na temporada saiu justamente nesse recorte recente, marcando uma crescente promissora em sua primeira experiência fora da América do Sul.

Crescimento na temporada

A temporada de Lucho no futebol saudita ainda é de construção, mas os números já começam a refletir essa evolução. Em 26 partidas disputadas, o atacante soma seis gols, sendo três deles nos últimos três jogos.

Mais do que a quantidade, o contexto dos gols reforça sua importância, acumulando lances em partidas equilibradas, muitas vezes decisivos para o resultado.

Um dos gols recentes ilustra bem o momento oportunista do atacante. Na vitória sobre o Al-Fayha, Lucho apareceu praticamente em cima da linha para completar uma jogada que já tinha destino certo após finalização de Said Benrahma.

O toque sutil garantiu o gol, oficialmente dele, ainda que o companheiro tenha sido o primeiro a comemorar.

Lucho Rodriguez comemorando como jogador do Neom FC | Foto: Divulgação | Neom FC

Do Bahia ao futebol saudita

A trajetória recente de Lucho passa diretamente pelo Bahia, onde viveu o melhor momento da carreira até então. Contratado por cerca de R$ 65 milhões junto ao Liverpool-URU, ele se tornou a maior compra da história do clube.

Pouco mais de um ano depois, foi vendido ao Neom por aproximadamente R$ 139 milhões, também um recorde, desta vez como a maior venda do futebol nordestino.

Durante sua passagem em Salvador, acumulou 69 jogos, 20 gols, três assistências e dois títulos, sendo peça importante nas conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2025.

Agora inserido em um projeto ambicioso ligado ao desenvolvimento da região que sediará a Copa do Mundo de 2034, Lucho vem se desenvolvendo em um ambiente de crescimento esportivo e visibilidade internacional.

Aos 22 anos, Lucho segue em ascensão desde as categorias de base do Uruguai, passando pelo título mundial sub-20 e chegando às primeiras oportunidades na seleção principal.