Elite para a FIFA, vilões em casa: brasileiros desaprovam árbitros da Copa

Copa do Mundo de 2026 - Foto: Fifa

Que o Brasil não está satisfeito com seus árbitros, não é novidade para ninguém - mas a FIFA parece não concordar. O país é a nação com maior número de representantes na arbitragem da Copa do Mundo de 2026, com um total de nove profissionais selecionados pela maior entidade do futebol.

Ao todo, são três árbitros e seis assistentes: Raphael Claus, Ramon Abatti, Wilton Sampaio (árbitros principais), Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski (árbitros assistentes).

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O número é superior ao de qualquer outro país. Entretanto, no Brasil, a maior parte da torcida parece não estar alinhada com a ideia de que a escolha dos árbitros brasileiros será positiva para a Copa do Mundo.

Torcida desaprova

Um levantamento da AtlasIntel em parceria com o Globo Esporte, realizado entre 6 e 10 de outubro de 2025, ouviu 1.618 torcedores de todas as regiões do país e mostrou que 77% consideram a arbitragem "nada" ou "pouco confiável".

Dentro disso, existem, é claro, os juízes com 'maior imagem negativa', seja pelas decisões que tomam, seja por caírem (ou não) nas graças do público. O levantamento, que avaliou a imagem e a percepção de acertos de 30 árbitros do quadro da CBF, colocou Ramon Abatti Abel no topo da lista de rejeição, justamente um dos selecionados pela FIFA.

Ramon Abatti Abel | Foto: César Greco/Palmeiras

Junto com ele no Top 5, aparecem Wilton Sampaio, em segundo lugar, e Raphael Claus, em quarto, todos na Copa do Mundo.

Os dados da pesquisa indicam que a imagem da maioria dos árbitros é majoritariamente neutra ou negativa, e a percepção de erros é alta. Dentre os mais votados como tendo uma 'imagem negativa', estão:

Ramon Abatti Abel: 38% Wilton Pereira Sampaio: 27% Anderson Daronco: 25% Raphael Claus: 24% Marcelo de Lima Henrique: 23%

Wilton Pereira Sampaio | Foto: Reprodução

Pesquisa de imagem dos árbitros brasileiros | Foto: Pesquisa Atlas GE

Quando a análise se aprofunda na percepção de acertos, a rejeição é ainda mais alarmante. A categoria "Erra sempre" é a mais alta para 15 dos 30 árbitros avaliados, com destaque para Ramon Abatti Abel, que atinge o pico de desaprovação. Wilton aparece em quarto, e Raphael, em quinto.

Ramon Abatti Abel: 56% Flávio Rodrigues de Souza: 37% Matheus Delgado Candançan: 35% Wilton Pereira Sampaio: 35% Raphael Claus: 34%

Pesquisa de acerto dos árbitros brasileiros | Foto: Pesquisa Atlas GE

Na contramão da rejeição geral, poucos árbitros conseguiram se destacar positivamente. Anderson Daronco lidera a imagem positiva (31%), seguido por Edina Alves Batista (25%) e Raphael Claus (24%), também selecionado pela FIFA.

Sendo assim, Daronco e Claus vivem os 'dois lados da moeda'. Eles conseguem ser listados entre os primeiros em quesitos positivos e negativos.

Raphael Claus | Foto: Paul Ellis/AFP

Reconhecimento internacional

Apesar dos questionamentos quanto à competência dos árbitros, a presença massiva brasileira na lista da FIFA é tratada internamente como um reflexo direto da evolução da arbitragem nacional.

Segundo Netto Góes, diretor de arbitragem da CBF, essa presença "é o reflexo de um trabalho sério, consistente e alinhado com os padrões de excelência do futebol mundial".

Já Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem, destacou o caráter coletivo da conquista, afirmando que "não existem vencedores individuais, mas uma equipe vencedora".

Fica, então, a dúvida - a presença de árbitros brasileiros em peso na Copa é algo a se comemorar?