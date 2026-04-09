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REFORÇO NA DEFESA

Zagueiro volta a ficar à disposição em meio a onda de desfalques

Jogador de 27 anos encerrou processo de transição física

João Grassi

Por João Grassi

09/04/2026 - 12:41 h | Atualizada em 09/04/2026 - 12:51

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Riccieli, zagueiro do Vitória
Riccieli, zagueiro do Vitória -

Jogador de 27 anos contratado pelo Esporte Clube Vitória nesta temporada, Riccieli está recuperado de lesão e fica à disposição para o jogo contra o São Paulo, neste sábado, 11, em meio a uma série de desfalques na defesa rubro-negra.

Após sofrer um problema físico na panturrilha durante treino no CT Manoel Pontes Tanajaura, Riccieli passou por tratamento e acaba de encerrar a transição física. Antes de se machucar, o defensor já havia perdido espaço no elenco por opção da comissão técnica.

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Riccieli não é relacionado para uma partida desde a final do Campeonato Baiano, já tendo completado mais de dois meses sem entrar em campo. Contudo, o técnico Jair Ventura perdeu Camutanga e Edu por lesão, além de não poder contar com o suspenso Edenilson no próximo compromisso da equipe.

Além deles, o treinador de 47 anos chegou a comentar em coletiva nesta quarta-feira, 8, sobre um problema físico envolvendo Neris. O clube, no entanto, não detalhou a situação deste atleta. "Neris e Riccieli também estão no departamento médico, tanto que nem estavam no banco hoje. Vamos buscar alternativas".

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Contra o time paulista, o Vitória deve ter disponíveis para a zaga os seguintes nomes: Cacá, atual titular, Luan Cândido, e o próprio Riccieli. Outras opções para o setor são o jovem Kauan, relacionado para a goleada contra a Juazeirense, e o volante Caíque, que já atuou na primeira linha.

Vitória x São Paulo

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, será disputado no Barradão.

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