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VAI FICAR?

Ex-Vitória, Carpini perde clássico com um a mais e fala sobre demissão

O técnico foi derrotado por 2 a 0 para o Ceará em Clássico-Rei pela Copa do Nordeste

Marina Branco

Por Marina Branco

09/04/2026 - 12:48 h

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Carpini pelo Fortaleza
Carpini pelo Fortaleza -

A derrota por 2 a 0 no Clássico-Rei para o Ceará foi mais uma na lista de jogos perdidos por Thiago Carpini com um a mais em campo, mas não parece ter abalado a confiança do técnico do Fortaleza.

Após o revés pela Copa do Nordeste, o treinador foi direto ao abordar sua situação no clube, comentando sobre possibilidades de demissão. "De maneira nenhuma eu me sinto ameaçado. Eu escolhi estar aqui e escolhi ficar. Vou assumir meu compromisso até o final e vai dar certo", disse.

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Mesmo com a primeira derrota na competição, Carpini reforçou que o trabalho segue em evolução. O Fortaleza havia vencido seus dois primeiros jogos e chegou ao clássico ainda invicto no torneio.

O treinador também destacou mudanças estruturais no time em pouco mais de três meses, com mais utilização de jogadores da base, adaptação tática de atletas, como Lucas Emanoel e integração de jovens ao elenco principal.

Para Carpini, o momento exige análise mais ampla do que apenas o resultado. "Olha quanta coisa a gente está fazendo em quatro meses aqui, mas só se apega ao resultado", contestou o treinador.

Revivendo memórias com o Leão

Quando estava no comando do Vitória, inclusive, Carpini enfrentou uma fase em que não conseguia vencer jogos em que tivesse um a mais em campo, regra que foi seguida até mesmo em um clássico BaVi.

  • Vitória 1x1 Bahia - 16 minutos com um a mais
  • Vitória 1x1 Universidad Católica - 34 minutos com um a mais
  • Bahia 2x1 Vitória - 72 minutos com um a mais
  • Universidad Católica 1x0 Vitória - 78 minutos com um a mais
  • Vitória 0x0 Cruzeiro - 60 minutos com um a mais
  • Vitória 2x2 Juventude - 62 minutos com um a mais

Próximo desafio

Agora, o foco do Fortaleza muda de competição. A equipe volta a campo no domingo, 12, contra o São Bernardo, pela Série B, buscando reagir rapidamente após o clássico.

Se os resultados não vierem na sequência, no entanto, essa confiança será testada, mas por enquanto, Carpini deixa claro que não pensa em sair, e nem acredita que vá cair.

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Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória thiago carpini

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