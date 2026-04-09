Salvador recebe festival de vôlei de praia para jovens de 8 a 18 anos

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Vôlei de Praia infantil - Foto: Divulgação

A Praia de Jardim de Alah, em Salvador, estará excepcionalmente alegre, ativa e saudável no próximo sábado, 11. Neste final de semana, a capital baiana recebe, pela primeira vez, o Festival Recreativo de Vôlei de Praia do CT Ivanise Santos, reunindo 80 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos.

Voltado para estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade, o projeto busca desenvolver experiência, acolhimento e novas perspectivas de futuro para jovens de Salvador, usando justamente o esporte.

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Idealizado pela educadora física e atleta Ivanise Santos, o festival nasce de uma trajetória de mais de 30 anos dedicada ao esporte como ferramenta de mudança social.

A iniciativa, produzida por Juliana Arize, foi contemplada pelo Prêmio Isabel Salgado, na categoria Sementes, reconhecimento a projetos que impactam a base esportiva. "O esporte é uma ponte. Ele muda rotinas, abre caminhos e dá novas perspectivas", diz Ivanise.

Na prática, o evento será o primeiro contato de muitos jovens com o vôlei de praia, possibilitando o nascimento de novas paixões em muitos deles.

Saúde e esporte

O festival também oferecerá ações gratuitas de saúde, com participação do Centro Universitário UniRuy. Entre as atividades que serão desenvolvidas, estão fisioterapia, alongamento guiado antes das atividades, tenda de recovery e liberação miofascial após os jogos, para melhorar a experiência dos participantes.

Além disso, estarão presentes profissionais de odontologia, orientando sobre uso de protetor bucal, erosão dental causada por bebidas esportivas e realizando simulações de primeiros socorros em traumas dentários.

Já o pessoal de enfermagem fará um treinamento prático de primeiros socorros abordando situações comuns, como engasgos, desmaios, quedas, queimaduras e sangramentos, e orientando os presentes para acionamento de emergência.

Tudo será realizado de forma didática e acessível, envolvendo crianças, adolescentes e também seus responsáveis.

Assim, no sábado, a areia de Jardim de Alah será apenas cenário de jogos, descobertas, aprendizados e novas experiências, trazendo o esporte para perto da juventude baiana.