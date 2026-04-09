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ESTREIA TRIUNFAL

Ex-Vitória, João Vitor marca primeiro gol do Mirassol na Libertadores

Equipe paulista estreou com pé direito na sua primeira Libertadores da História

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

09/04/2026 - 8:34 h

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Zagueiro João Vitor comemorando gol feito
Zagueiro João Vitor comemorando gol feito -

O Mirassol entrou em campo pela primeira vez em uma partida da Copa Libertadores em toda a sua história nesta terça-feira, 8. A partida terminou com o placar de 1 a 0 para o time paulista, e o gol histórico foi marcado pelo ex-zagueiro do Esporte Clube Vitória, João Vitor.

O resultado vai além dos primeiros três pontos na competição internacional, ele encerra um jejum de 11 partidas sem vencer, e recoloca o Mirassol “nos trilhos”.

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Estreia na Libertadores

Jogando diante de sua torcida, o Mirassol iniciou a partida com erros de passe e posicionamento que demonstravam a ansiedade de disputar um confronto internacional pela primeira vez. Do outro lado, o Lanús adotou uma postura mais cautelosa, pouco se expondo e equilibrando as ações do duelo.

O gol da partida saiu somente aos 60 minutos, quando o zagueiro João Vitor, ex-Vitória, cabeceou para o fundo da rede após escanteio cobrado por Reinaldo na segunda trave.

Após o gol, a equipe do Lanús controlou mais a partida, enquanto o Mirassol tentava ampliar o placar nos contra-ataques.

Ao final da partida, o lateral-direito Guidara foi expulso por acertar o jogador Negueba, do Mirassol, com a sola do pé.

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Próximo compromisso do Mirassol

O próximo compromisso do Mirassol é contra o Bahia, em Mirassol, no próximo sábado, 11. A equipe tenta sair da última colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor de Aço tenta entrar no G-4 do certame nacional.

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Tags:

Copa Libertadores esporte clube vitória mirassol

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