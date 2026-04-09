Bahia tem mais de meio bilhão de reais investidos no esporte desde 2022

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Programa Faz Atleta - Foto: Ricardo Filho/Ascom Setre

O esporte, um dos principais pilares da Bahia, recebeu mais de meio bilhão de reais em investimentos desde 2022. A informação foi repassada pelo secretário titular da Setre (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), Augusto Vasconcellos ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 9 durante uma coletiva de imprensa no Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia Waldemar Santana, no Largo de Roma, em Salvador.

O evento, liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), aconteceu para anunciar o investimento histórico de R$ 122 milhões no esporte baiano. O pacote de investimentos de 2026 consiste em:

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Apoio direto ao atleta: R$ 15 milhões para o FazAtleta e R$ 4,3 milhões para o Bolsa Esporte;

Futebol e futsal: R$ 13 milhões para as Copas do Estado e R$ 4,9 milhões para as Copinhas da Bahia, que realizarão 158 competições em 100 municípios;

Copa 2 de Julho: tradicional torneio de base receberá R$ 3,3 milhões;

Esporte e Cultura: R$ 4,3 milhões destinados ao edital de Dança;

Diversidade e Inclusão: R$ 600 mil para o Campeonato Estadual dos Povos Indígenas e apoio aos Jogos Indígenas Pataxó.

“O Governador Jerônimo já investiu mais de meio bilhão de reais desde o início da sua gestão (2022)”, afirmou o secretário titular da Setre, Augusto Vasconcellos.

Tais investimentos foram repartidos em diversas vertentes e ações sociais, como:

Reformas, incluindo estádios, quadras e ginásios;

Programas de iniciação esportiva, como o “Esporte por Toda Parte”;

Programas de auxílio como o “Faz Atleta”;

Compra de materiais esportivos;

Pagamento de suplementos alimentares;

Contratação de comissão técnica;

Fortalecimento de federação de mais de 50 modalidades.

Resultados do investimentos

De acordo com Augusto, uma das modalidades onde o investimento é mais notável seria a canoagem, onde é esperado que “quase toda a seleção brasileira seja formada na Bahia”.

O principal destaque atual da modalidade é Isaquias Queiroz, que nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, venceu o ouro na prova de Canoagem Individual C1 1.100km.

Isaquias Queiroz, campeão nos Jogos Olímpicos | Foto: Miriam Jeske/COB

Esporte como ferramenta de integração

Todo esse investimento, conforme aponta o secretário, se dá não somente para a revelação de novos talentos, mas também para “tratar o esporte como uma ferramenta de integração nas comunidades”.

“O governador acredita que o esporte é o projeto de paz, de enfrentamento à violência, de fortalecimento da educação, de criação de vínculo nas comunidades”, observa o secretário.

Secretário titular da Setre, Augusto Vasconcellos | Foto: Divulgação

Programas sociais

Além dos investimentos voltados ao esporte de alto rendimento, o secretário ainda anunciou repasses para outros 10 programas sociais que vão fortalecer o esporte para:

População idosa;

Para crianças;

Para adolescentes;

Para pessoas com deficiência.

Maior invesitmento do programa “Faz Atleta”

O secretário ainda revelou a marca histórica de que a Bahia tem o maior investimento da história no programa “Faz Atleta”, com R$ 15 milhões de reais no ano de 2026.

Além disso, a Bahia também tem o maior investimento no “Bolsa Esporte”, chegando a R$ 4,5 milhões de repasses “com o objetivo de garantir que os nossos atletas que disputam competições tenham uma condição mínima”, afirma Augusto.

“Plano estadual do esporte e lazer”

O titular da Setre ainda anunciou que no mês de julho, a secretaria vai realizar uma conferência nomeada como “Plano Estadual do Esporte e Lazer”.

O encontro vai consistir em uma ouvir toda a comunidade esportiva, como gestores públicos dos municípios, gestores de outras pastas, mas que tenham relação com o esporte, com o objetivo de fortalecer o sistema estadual do esporte.

Bahia lidera o ranking de investimentos

De acordo com o secretário, a Bahia vai receber, neste ano de 2026, o selo do Instituto de Inteligência e Pesquisa Esportiva da Universidade Federal do Paraná, que vai reconhecer o estado que mais investe em esporte no Brasil com recursos próprios.