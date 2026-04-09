Abel Ferreira ironiza VAR da Libertadores "Parece que vai funcionar"

Técnico do Palmeiras disparou contra a arbitragem da partida após polêmica

Por Valdomiro Neto

09/04/2026 - 9:17 h

Técnico Abel Ferreira na beira do campo
Técnico Abel Ferreira na beira do campo

A Sociedade Esportiva Palmeiras empatou na sua estreia da Libertadores de 2026 nesta quarta-feira, 8, contra o Junior de Barranquilla, pelo placar de 1 a 1. Após a partida, o técnico português Abel Ferreira, fez uma declaração polêmica sobre o VAR da Conmebol.

"O Maurício claramente tentou tirar o pé. Mas, enfim, realmente há um contato. Parece que este ano o VAR vai funcionar, isso é bom. No ano passado o VAR da Conmebol não funcionou. Mas este ano parece que vai funcionar, isso é uma coisa boa."

A fala do Mister se refere à um pênalti marcado contra o Palmeiras pelo meia Maurício após o árbitro consultar o VAR.

Repercussão na torcida do Flamengo

A fala de Abel Ferreira viralizou nas redes sociais, e chegou até aos torcedores do Flamengo, que no ano de 2025, venceu a Copa Libertadores pelo placar de 1 a 0 com um lance polêmico na final contra o Palmeiras.

Torcedores do Flamengo ironizaram a fala do técnico nas redes sociais.

O que aconteceu?

Logo nos primeiros 10 minutos da partida, em um lance dentro da área entre o meia Maurício e o atacante Rivas, do Junior de Barranquilla, o árbitro marcou um pênalti a favor do time colômbiano.

O Júnior de Barranquilla converteu a penalidade, abrindo o placar no início da partida, que terminou empatada em 1 a 1 após o Palmeiras descontar no segundo tempo.

