Abel Ferreira ironiza VAR da Libertadores "Parece que vai funcionar"
Técnico do Palmeiras disparou contra a arbitragem da partida após polêmica
Por Valdomiro Neto
A Sociedade Esportiva Palmeiras empatou na sua estreia da Libertadores de 2026 nesta quarta-feira, 8, contra o Junior de Barranquilla, pelo placar de 1 a 1. Após a partida, o técnico português Abel Ferreira, fez uma declaração polêmica sobre o VAR da Conmebol.
"O Maurício claramente tentou tirar o pé. Mas, enfim, realmente há um contato. Parece que este ano o VAR vai funcionar, isso é bom. No ano passado o VAR da Conmebol não funcionou. Mas este ano parece que vai funcionar, isso é uma coisa boa."
A fala do Mister se refere à um pênalti marcado contra o Palmeiras pelo meia Maurício após o árbitro consultar o VAR.
Repercussão na torcida do Flamengo
A fala de Abel Ferreira viralizou nas redes sociais, e chegou até aos torcedores do Flamengo, que no ano de 2025, venceu a Copa Libertadores pelo placar de 1 a 0 com um lance polêmico na final contra o Palmeiras.
Torcedores do Flamengo ironizaram a fala do técnico nas redes sociais.
Ele não superou kkkkkk pic.twitter.com/btBDwXhs9y— Lucas (@lucasrfreir) April 9, 2026
O que aconteceu?
Logo nos primeiros 10 minutos da partida, em um lance dentro da área entre o meia Maurício e o atacante Rivas, do Junior de Barranquilla, o árbitro marcou um pênalti a favor do time colômbiano.
O Júnior de Barranquilla converteu a penalidade, abrindo o placar no início da partida, que terminou empatada em 1 a 1 após o Palmeiras descontar no segundo tempo.
