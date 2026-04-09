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SEM RODEIO

Jerônimo diz que Bolsonaro desmontou política nacional de esporte

Para governador, assunto deve virar tema de debate eleitoral

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

09/04/2026 - 12:33 h

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Jerônimo Rodrigues (PT)
Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou nesta quinta-feira, 9, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela extinção do Ministério do Esporte no início do mandato, em janeiro de 2019.

Segundo o governador, durante o governo anterior o Brasil ficou sem uma política nacional voltada para o apoio aos atletas.

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“Eles acabaram com o Ministério do Esporte. É muito triste ver um país sem uma orientação nacional, virando as costas para cada um de vocês [atletas]. Não vamos nos aquietar”, afirmou.

Na gestão Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi transformado em uma Secretaria Especial, vinculada ao Ministério da Cidadania. A pasta voltou a existir de forma independente no atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Para Jerônimo, o esporte precisa ganhar mais espaço no debate político, inclusive durante o período eleitoral.

“Espero que a gente possa, nesse período eleitoral, fazer um debate em torno do esporte como ambiente de renda, saúde, segurança pública e elevação da autoestima. Quero que o esporte quebre todos os padrões de preconceito”, disse.

As declarações foram feitas durante agenda institucional no Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia Waldemar Santana, em Salvador, onde o governador anunciou ações e investimentos para o esporte no estado.

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Tags:

Bolsonaro Jerônimo Rodrigues Ministerio do Esporte

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