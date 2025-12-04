Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR SOCIAL CLUBE

Estudantes de Salvador podem ter acesso gratuito a esportes

Mais 700 crianças serão beneficiadas em 2026

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/12/2025 - 13:34 h | Atualizada em 04/12/2025 - 13:58
Imagem ilustrativa da imagem Estudantes de Salvador podem ter acesso gratuito a esportes
-

Alunos da rede municipal de ensino podem ter acesso gratuito a atividades esportivas, através do programa Salvador Social Clube, da Prefeitura de Salvador. Atualmente, cerca de 700 estudantes são beneficiados pela iniciativa e, para 2026, mais 400 vagas ficarão disponíveis.

A assinatura da renovação do acordo de cooperação técnica aconteceu na manhã desta quinta-feira, 4, no Yacht Clube da Bahia, na Barra. O programa atende alunos em 11 clubes sociais parceiros, com atividades realizadas duas vezes por semana.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da prática esportiva, o Salvador Social Clube assegura transporte, fornecimento de uniformes e lanche aos alunos, garantindo as condições necessárias para a participação regular nas atividades.

“Muitos filhos de pessoas que vivem em comunidades carentes passaram a praticar modalidades que antes eram impensáveis [...] A prática esportiva ajuda na saúde, no combate ao crime e às drogas, e ensina disciplina, foco, respeito às regras e trabalho em equipe”, disse o prefeito Bruno Reis (União).

Modalidades disponíveis:

  • Canoagem;
  • Vela;
  • Vôlei de praia;
  • Jiu-jitsu;
  • Futebol;
  • Futevôlei;
  • Natação;
  • Karatê;
  • Tênis;
  • Ginástica rítmica;
  • Ballet;
  • Futsal;
  • Judô;
  • Vôlei de quadra;
  • Basquete.

Leia Também:

Paraskate brilha em Porto Seguro e quebra barreiras no esporte
Edital irá impulsionar cultura e esporte com investimento recorde
Cidade na Bahia terá festival com música, esportes e arte

O progama

O Salvador Social Clube garante acesso gratuito de estudantes aos clubes sociais da capital por meio da concessão de incentivos fiscais às instituições participantes, que recebem isenção de tributos municipais como contrapartida pela oferta das vagas.

A rede de clubes parceiros é formada pelo Centro Cultural e Recreativo Hispano Galego, Costa Verde Tênis Clube, Clube dos Empregados da Petrobras, Clube Recreativo Campomar, Clube Bahiano de Tênis, Associação dos Empregados da Paranapanema, Associação Bahiana de Medicina, Yacht Clube da Bahia, Associação Atlética da Bahia, Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Ypiranga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atividades esportivas clubes sociais Educação Inclusão social programa social Salvador Social Clube

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x