Estudantes de Salvador podem ter acesso gratuito a esportes

Alunos da rede municipal de ensino podem ter acesso gratuito a atividades esportivas, através do programa Salvador Social Clube, da Prefeitura de Salvador. Atualmente, cerca de 700 estudantes são beneficiados pela iniciativa e, para 2026, mais 400 vagas ficarão disponíveis.

A assinatura da renovação do acordo de cooperação técnica aconteceu na manhã desta quinta-feira, 4, no Yacht Clube da Bahia, na Barra. O programa atende alunos em 11 clubes sociais parceiros, com atividades realizadas duas vezes por semana.

Além da prática esportiva, o Salvador Social Clube assegura transporte, fornecimento de uniformes e lanche aos alunos, garantindo as condições necessárias para a participação regular nas atividades.



“Muitos filhos de pessoas que vivem em comunidades carentes passaram a praticar modalidades que antes eram impensáveis [...] A prática esportiva ajuda na saúde, no combate ao crime e às drogas, e ensina disciplina, foco, respeito às regras e trabalho em equipe”, disse o prefeito Bruno Reis (União).

Modalidades disponíveis:

Canoagem;

Vela;

Vôlei de praia;

Jiu-jitsu;

Futebol;

Futevôlei;

Natação;

Karatê;

Tênis;

Ginástica rítmica;

Ballet;

Futsal;

Judô;

Vôlei de quadra;

Basquete.

O progama

O Salvador Social Clube garante acesso gratuito de estudantes aos clubes sociais da capital por meio da concessão de incentivos fiscais às instituições participantes, que recebem isenção de tributos municipais como contrapartida pela oferta das vagas.

A rede de clubes parceiros é formada pelo Centro Cultural e Recreativo Hispano Galego, Costa Verde Tênis Clube, Clube dos Empregados da Petrobras, Clube Recreativo Campomar, Clube Bahiano de Tênis, Associação dos Empregados da Paranapanema, Associação Bahiana de Medicina, Yacht Clube da Bahia, Associação Atlética da Bahia, Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Ypiranga.