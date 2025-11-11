Edital irá impulsionar cultura e esporte com investimento recorde

Edital Brasilidades é um programa de incentivo à cultura e ao esporte que valoriza as paixões nacionais - Foto: Reprodução internet

A segunda edição do Edital Brasilidades, promovido pela Ambev, está com inscrições abertas até 30 de setembro de 2026, com um aporte recorde de R$67 milhões para impulsionar a economia criativa em todo o país.

O Edital Brasilidades é um programa de incentivo à cultura e ao esporte que valoriza as paixões nacionais, apoiando iniciativas culturais e esportivas em todo o Brasil.

Música, dança, audiovisual, literatura, cultura urbana, gastronomia, festivais regionais, eventos esportivos (surfe, futebol, artes marciais, tênis, etc.) e propostas relacionadas à Copa do Mundo de 2026 são algumas das áreas de atuação.

As inscrições são gratuitas, de 11 de novembro de 2025 a 30 de setembro de 2026, e deverão ser feitas na plataforma Prosas. Projetos devem estar inscritos em mais de 20 Leis Estaduais de Incentivo à Cultura e ao Esporte no Brasil.

Segundo informações da Ambev, serão disponibilizados R$ 67 milhões para apoiar projetos culturais e esportivos em todo o Brasil.

O Edital Brasilidades, de acordo com a Ambev, busca impulsionar a economia criativa, promover a inclusão produtiva e celebrar a riqueza cultural do Brasil, apoiando iniciativas que transformem o amor pelo país em legado.