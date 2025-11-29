Paraskate brilha em Porto Seguro e quebra barreiras no esporte

- Foto: Divulgação

O Circuito Transpetro STU Paraskate chega ao fim de sua primeira temporada neste fim de semana, em Porto Seguro, reunindo alguns dos principais nomes da modalidade. Antes do início das disputas do Park, os paraskatistas Vini Sardi, Tony Alves e Nando Araújo desabafaram sobre o momento do paradesporto no país e destacaram os avanços da inclusão.

Recebidos por Rosinaldo Santos, coordenador técnico da pessoa com deficiência da Secretaria Municipal de Saúde, os atletas ouviram o apelo do gestor para que o evento seja visto como instrumento de participação social.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O STU é um dos eventos que a Prefeitura de Porto Seguro vem apoiando para divulgar também o paradesporto aqui… Nossa cidade tem 22 mil pessoas com deficiência… Façamos essa inclusão na sociedade, no esporte, no paradesporto”, afirmou.

"É minha primeira vez em Porto Seguro e estou muito feliz. No ano passado tivemos o Paraskate aqui, mas, infelizmente, por conta de agenda, não consegui vir. Mas acompanhei a transmissão ao vivo e fiquei babando por essa pista, louco para andar nela. É de alto nível, mas é mais complexa do que tinha imaginado. Mas tenho certeza de que será muito legal. Ainda mais aqui no Nordeste, de onde saiu o grande representante do Paraskate, o pernambucano Og de Souza, referência para todos nós", disse Vini Sardi.

Tony Alves ressaltou o desafio técnico da pista e lembrou seu início no skate. Ele também aposta em um fechamento de temporada com alto nível.

"Quanto ao meu início, como nasci sem as pernas o skate entrou muito cedo na minha vida. Com 2 anos de idade, ele já surgiu até como um meio de locomoção, mais prático do que cadeira de rodas ou perna mecânica, que nunca gostei de usar. E foi muito natural a progressão do ‘só andar’ para começar realmente a manobrar. Vamos tentar finalizar o ano daquele jeito, com alto nível de skate, com manobras novas, estilos diferentes.

O evento conta com patrocínio master do Banco BV e apoio de Transpetro, Red Bull, Heineken 0.0, Prefeitura de Porto Seguro, Ministério do Esporte e Governo Federal, além de entidades do skate.

Já Nando Araújo elogiou a acessibilidade da cidade: “Como essa aqui, não tem igual em termos de acessibilidade”. Sobre o Park, reforçou a dificuldade técnica do circuito e sua trajetória no esporte, marcada por preconceitos: “Sofri bastante preconceito por ser cego… hoje sou o primeiro deficiente visual reconhecido como profissional pela CBSk”.

"Estamos aqui para mostrar que o skate é um esporte inclusivo e que os PCDs também podem andar, os visuais, os físicos, qualquer um. Ganhei meu primeiro skate aos 5 anos e ficava brincando com meu irmão, descendo ladeira. Aos 10, deixei ele de lado e fui fazer outros esportes. Até comprar outro, aos 22 anos, e falar: ‘Vamos andar de skate’. E sofri bastante preconceito por ser cego", concluiu Nando Araújo.

Programação

Sábado (29/11)

10h – Abertura

10h10–13h – Fase 1 Park masculino

14h10–15h30 – Semifinal Park feminino

15h40–17h – Fase 2 Park masculino

Domingo (30/11)