Pediu para não jogar? Ex-Bahia se pronuncia sobre polêmica no Santos
Clube paulista entra em campo logo mais contra o Sport, na Vila Belmiro
Por Lucas Vilas Boas
Atualmente no Santos, o ex-jogador do Bahia Thaciano rebateu os rumores de que teria pedido para não jogar o duelo decisivo da equipe paulista contra o Sport, nesta sexta-feira, 28, às 21h30, na Vila Belmiro. Nas redes sociais, o meio-campista negou o boato e ressaltou o foco na permanência na Série A nesta reta final de Campeonato Brasileiro.
O motivo da ausência do atleta na lista de relacionados do técnico Juan Pablo Vojvoda, portanto, se dá por opção técnica. Thaciano foi titular do Santos no empate amargo contra o Internacional, que manteve o Peixe na zona de rebaixamento, mas não chegou a entrar em campo e sequer foi relacionado em outras ocasiões na temporada.
Confira:
O Santos se pronunciou sobre o caso e, através de nota oficial, também negou a informação. De acordo com o clube, "todos os jogadores de seu elenco profissional estão à disposição".
Confira a nota oficial do clube:
"Diante da informação que circulou nas últimas horas referente ao atleta Thaciano, o Santos Futebol Clube informa que todos os jogadores de seu elenco profissional estão à disposição e empenhados em ajudar o time neste momento decisivo do Campeonato Brasileiro.
O clube esclarece também que jogo fora ou dentro de casa não é – e nunca foi – critério para definir relacionados. Essa questão compete única e exclusivamente à comissão técnica.
Santos Futebol Clube".
Novidade
A grande novidade dos relacionados fica por conta do atacante Neymar, que surpreendeu ao integrar a lista após receber a recomendação de não atuar mais em 2025 por conta de uma lesão no menisco. A informação foi divulgada pelo ge.globo.
