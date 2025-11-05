Menu
FESTA

Cidade na Bahia terá festival com música, esportes e arte

Evento chega à 10ª edição com shows, grafite, esportes e ações sustentáveis

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/11/2025 - 14:35 h
Cidade baiana se transforma em um grande palco de arte, música e cultura a céu aberto
Cidade baiana se transforma em um grande palco de arte, música e cultura a céu aberto -

A partir desta quarta-feira, 5, Imbassaí se transforma em um grande palco de arte, música e cultura a céu aberto com a realização da 10ª edição do SACI — Semana de Arte & Cultura de Imbassaí.

O evento, que já se tornou parte essencial do calendário cultural do Litoral Norte da Bahia, chega ao seu décimo ano com uma programação diversificada que inclui apresentações musicais, feiras criativas, oficinas, ações sustentáveis e o Imbassaí Beach Sports Festival.

“Para esta edição procuramos movimentar diversos locais, para de fato colocar a cidade e comunidade local em movimento. Com certeza Imbassaí vai viver dias muito especiais”, celebra Romilson Augusto dos Santos, professor da UFBA e produtor do projeto.

Durante os cinco dias de programação, o público poderá acompanhar atividades espalhadas por diferentes pontos da cidade, entre eles, a Praça das Amendoeiras, a Praia de Imbassaí, a Casona de Barro e o Jerimum Café.

Música, sustentabilidade e arte em um só lugar

Entre os destaques desta edição estão os shows de Poliana Coelho, Angela Velloso, Amadeu Alves, Rede Sonora, Terraquea, Oficina dos Sons, Bokagroove e Pali Trombone, além dos DJs Tym Cerqueira, Branco e Flavus.

As feiras de economia criativa e de orgânicos também estão na programação, acompanhadas de intervenções artísticas, oficinas de percussão, grafite e ações ambientais, como a atividade “Transforme sua camiseta velha em uma sacola nova”.

O encerramento do evento, no domingo, 9, será na Praia de Imbassaí, com o Imbassaí Beach Sports Festival, que promete unir esportes e música em um clima de celebração.

Confira a programação oficial do festival!

05/11 (quarta-feira) - Barraca do Bacana

  • 18h – Luau com DJ Tym Cerqueira e participação de Kiko Souza (sax).

06/11 (quinta-feira) - Praça das Amendoeiras

  • 18h às 23h – Feira de Economia Criativa
  • 18h – Oficina Diálogo Percussivo com Oficina dos Sons
  • 19h30 – Poliana Coelho e Oficina dos Sons
  • 21h30 – Microtrio de Ivan Huol

07/11 (sexta-feira) - Casona de Barro e Jerimum Café

  • 16h – Moitára Cultural com Gabriela Alecrim
  • 20h – Amadeu Alves e Rede Sonora com convidados

08/11 (sábado) - Praça das Amendoeiras

  • 07h às 12h – Feira de Orgânicos
  • 08h – Ação sustentável: “Transforme sua camiseta velha em uma sacola nova”
  • 09h às 10h30 – Oberin
  • 10h30 às 12h – Samba de Roda Espermacete
  • 18h às 23h – Feira de Economia Criativa
  • 18h – DJ Branco e Bboys Pero Vaz e Sid
  • 19h30 – Banda Terráquea
  • 21h30 – Ângela Velloso

09/11 (domingo) - Praia de Imbassaí

  • 08h – Grafite com Questão Almada (acesso pela Barraca do Brás)
  • 09h – Imbassaí Beach Sports Festival (Barraca Santorini)
  • 11h – DJ Flavus com participação de Pali Trombone
  • 14h – Bokagroove com participação de Pali Trombone

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio

x