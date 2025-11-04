Milton Nascimento ainda não sabe sobre morte do amigo Lô Borges

Amizade entre Milton Nascimento e Lô Borges tinha mais de 60 anos - Foto: Reprodução | Instagram @miltonbitucanascimento

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, ainda não recebeu a notícia de que seu grande amigo, o também cantor e compositor, Lô Borges, morreu na última segunda-feira, 3. A revelação foi feita por Augusto Nascimento, filho do 'Bituca', que, junto ao médico do cantor, optou por esperar para dar a difícil notícia.

"De todas as vezes que eu tive que ter algum diálogo difícil com meu pai, essa é a mais [difícil] de todas", admitiu Augusto, em entrevista a veículos de imprensa presentes no velório de Lô, em Belo Horizonte (MG).

A amizade entre os dois artistas teve início quando eles tinham 10 (Lô) e 20 anos (Milton). Fruto da amizade, nasceu o disco Clube da Esquina, um dos mais importantes para a música em todo o mundo.

"Eu e o médico dele tivemos essa conversa, eu acho que por precaução, porque é uma coisa que vai certamente abalar ele profundamente. O Lô era como o irmão caçula dele, sabe? Pelo momento que a gente tá passando, a gente escolheu, eu e o médico, contarmos juntos, para ele estar assistido na hora", concluiu.

Além da idade avançada de Milton, recentemente, Augusto veio à público para anunciar que o pai vive um estado delicado após ser diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL). "O meu melhor amigo está me deixando aos poucos", contou, em uma publicação nas redes sociais, no início de outubro.