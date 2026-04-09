Sub-20: Vitória tem dois expulsos e leva goleada de 6 a 1 para o Vasco

Vitória sofreu o sexto gol do Vasco através de um pênalti - Foto: Reprodução | YouTube/Vasco TV

O Esporte Clube Vitória conheceu sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quinta-feira, 9, de maneira pesada. O Leãozinho até marcou o primeiro, mas sofreu a virada e acabou goleado por 6 a 1 diante do Vasco da Gama, no Nivaldão, na cidade do Rio de Janeiro, pela 5ª rodada.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o Vitória saiu na frente com gol do lateral-direito Emerson Buiu, em batida de fora da área. No entanto, o Rubro-Negro cedeu a virada ainda na etapa inicial e teve expulso o zagueiro Guilherme Inácio.

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A partida foi para o intervalo com o placar de 3 a 1 para o Vasco. No segundo tempo, o Vasco marcou mais três gols e fechou a conta, com direito a uma confusão na reta final que culminou em mais dois cartões vermelhos: um para os cariocas e outro para Cauan Farias, do Leão.

A equipe comandada pelo técnico Mário Henrique atuou com: Ezequiel (Guilherme Ochoa); Emerson Buiu (Gilmax), Luís Fabiano, Guilherme Inácio e Kauan Vitor (Nico Talero); Cauan Farias, Juninho e Alejandro Almaraz (Faísca); Hiago Moura (Luis Aucélio), Hiago e Lucas Lohan (Vinícius).

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória cai para a 11ª posição do Brasileirão Sub-20, com sete pontos e duas vitórias conquistadas. Com 12 pontos, o Vasco é o vice-líder.

O Leãozinho volta a jogar no próximo domingo, 12, contra o Leônico, às 9h, pelo Campeonato Baiano da categoria.