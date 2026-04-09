Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DERROTA PESADA

Sub-20: Vitória tem dois expulsos e leva goleada de 6 a 1 para o Vasco

Leãozinho atuou pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 9

João Grassi

Por João Grassi

09/04/2026 - 17:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória sofreu o sexto gol do Vasco através de um pênalti
Vitória sofreu o sexto gol do Vasco através de um pênalti -

O Esporte Clube Vitória conheceu sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quinta-feira, 9, de maneira pesada. O Leãozinho até marcou o primeiro, mas sofreu a virada e acabou goleado por 6 a 1 diante do Vasco da Gama, no Nivaldão, na cidade do Rio de Janeiro, pela 5ª rodada.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o Vitória saiu na frente com gol do lateral-direito Emerson Buiu, em batida de fora da área. No entanto, o Rubro-Negro cedeu a virada ainda na etapa inicial e teve expulso o zagueiro Guilherme Inácio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória vence o Juventude e salta na tabela do Brasileirão Sub-20
Vitória perde invencibilidade no Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo
Pivetes de Aço goleiam Avaí por 4 a 0 e chegam a 10 jogos sem perder

A partida foi para o intervalo com o placar de 3 a 1 para o Vasco. No segundo tempo, o Vasco marcou mais três gols e fechou a conta, com direito a uma confusão na reta final que culminou em mais dois cartões vermelhos: um para os cariocas e outro para Cauan Farias, do Leão.

A equipe comandada pelo técnico Mário Henrique atuou com: Ezequiel (Guilherme Ochoa); Emerson Buiu (Gilmax), Luís Fabiano, Guilherme Inácio e Kauan Vitor (Nico Talero); Cauan Farias, Juninho e Alejandro Almaraz (Faísca); Hiago Moura (Luis Aucélio), Hiago e Lucas Lohan (Vinícius).

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória cai para a 11ª posição do Brasileirão Sub-20, com sete pontos e duas vitórias conquistadas. Com 12 pontos, o Vasco é o vice-líder.

O Leãozinho volta a jogar no próximo domingo, 12, contra o Leônico, às 9h, pelo Campeonato Baiano da categoria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória sofreu o sexto gol do Vasco através de um pênalti
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Vitória sofreu o sexto gol do Vasco através de um pênalti
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Vitória sofreu o sexto gol do Vasco através de um pênalti
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Vitória sofreu o sexto gol do Vasco através de um pênalti
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x