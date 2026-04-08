Pivetes de Aço goleiam Avaí por 4 a 0 e chegam a 10 jogos sem perder

Bahia e Avaí pelo Brasileirão Sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Os Pivetes de Aço do Esporte Clube Bahia golearam a equipe do Avaí pelo placar de 4 a 0 na tarde desta quarta-feira, 8. A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro sub-20 e aconteceu no CT Evaristo de Macedo.

Os gols da partida foram marcados por Daniel Lima, Caio Suassuna (2x) e Gerald. Com o resultado positivo, o Bahia assume a segunda posição da competição, atrás somente do Cruzeiro, que tem 12 pontos conquistados, e acima do Palmeiras, que tem uma partida a menos, por saldo de gols.

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A equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes foi a campo com: Iuri; Wendel, Gerald, Fredi e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; João Andrade, Caio Suassuna e Dell.

Bahia e Avaí pelo Brasileirão Sub-20 | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Líder do Baianão e agora segundo colocado no Brasileirão sub-20, o time tricolor vive um momento dominante e chegou ao décimo triunfo consecutivo na partida contra o Avaí.

Os Pivetes de Aço atravessam uma fase praticamente perfeita, com onze jogos de invencibilidade, dez vitórias consecutivas e a última derrota datada em 21 de fevereiro.

A sequência inclui goleadas e vitórias importantes dentro e fora de casa, com 3 a 2 no Camaçariense, 3 a 1 no Bragantino, sonoros 8 a 1 no Galícia, 4 a 0 no Camaçari, 6 a 2 no Feirense, 6 a 1 no Jacobina, 1 a 0 no SSA FC, 6 a 1 no Juazeirense e 2 a 1 no Fluminense antes de chegar ao Avaí.

Bahia e Avaí pelo Brasileirão Sub-20 | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Somando todas as competições, incluindo a Copinha, foram 16 jogos, 12 triunfos, três empates, uma derrota, 57 gols marcados e 15 gols sofridos.

O principal nome da equipe é Ryan Nascimento, artilheiro do Bahia na temporada com 12 gols e seguido por Roger Gabriel e Caio Suassuna com sete gols, Carioca com seis gols e João Andrade com cinco.