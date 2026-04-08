Cabo Verde na Copa do Mundo: a Seleção construída longe de casa

Seleção de Cabo Verde se classificando para a Copa de 2026 - Foto: FCF

Quando a bola rolar para Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, não será apenas um estreante em campo. Será, na prática, a estreia de uma ideia de país, que ainda hoje tenta encontrar uma identidade e uma nacionalidade entre pessoas espalhadas pelo mundo inteiro.

Cabo Verde é um país pequeno formado por ilhas, com pouco mais de 500 mil habitantes na África - mas que, paradoxalmente, é muito maior fora do que dentro. Estima-se que mais de 1,5 milhão de cabo-verdianos e descendentes vivam espalhados pelo mundo, em comunidades que atravessam continentes, culturas e gerações.

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Essa realidade, claro, não se restringe aos dados demográficos, e acaba afetando todos os aspectos do país - inclusive o futebol. A seleção que chega à Copa é o reflexo mais fiel dessa nação fragmentada e, ao mesmo tempo, conectada entre diversos países e nacionalidades.

País que nasceu como passagem

A história de Cabo Verde começou sem povo. Descoberto no século XV por navegadores ligados a Portugal, o arquipélago não possuía habitantes originários. Sua ocupação foi resultado direto do processo colonial, com europeus e africanos trazidos no contexto do comércio atlântico.

Mapa de Cabo Verde | Foto: Reprodução

Sua localização, no meio do oceano, transformou as ilhas em um ponto estratégico nas rotas entre Europa, África e América. Cabo Verde se tornou um entreposto, um lugar de chegada e partida, onde mercadorias, culturas e pessoas circulavam constantemente.

Foi nesse fluxo que se formou o povo cabo-verdiano, não a partir de uma origem única, mas da mistura. Assim, desde o início, o país já era, de certa forma, global.

A diáspora

No entanto, se o nascimento do país foi marcado pela circulação, a consolidação de Cabo Verde enquanto nação veio pela saída de muitas pessoas. Com o declínio do tráfico de escravos e as dificuldades naturais do território, especialmente secas recorrentes e escassez de recursos, a emigração passou a ser parte estrutural da vida cabo-verdiana.

Bandeira de Cabo Verde | Foto: Reprodução

Ao longo dos séculos, gerações deixaram as ilhas em busca de sobrevivência e oportunidade. Estados Unidos, Portugal, França, Holanda e Brasil se tornaram destinos frequentes, trazendo como resultado um fenômeno raro e fazendo com que hoje existam mais cabo-verdianos fora do país do que dentro dele.

A língua, a música, a culinária e os costumes atravessaram oceanos junto com quem partiu. Cabo Verde tornou-se uma nação que não depende de território para existir, marcada pela diáspora que representou sua história, vivendo espalhada pelo mundo.

Cabo Verde | Foto: Reprodução I X

Independência

A independência em relação a Portugal chegou apenas em 1975, após séculos de domínio colonial. O processo foi relativamente pacífico, impulsionado pelo fim do regime colonial em Portugal e pelos movimentos de libertação africanos liderados por figuras como Amílcar Cabral.

No entanto, junto com a liberdade política, veio um desafio maior: construir identidade. De repente, os cabo-verdianos se depararam com a dificuldade de definir um país que nasceu da mistura, que sempre viveu em movimento e cuja população está espalhada pelo mundo inteiro.

Até hoje, essa definição vem sendo construída, e o futebol passou a ter um papel central nisso.

Seleção de Cabo Verde | Foto: FCF

Seleção jovem

A seleção nacional de Cabo Verde, conhecida como os "Tubarões Azuis", entrou em campo pela primeira vez em 1978, apenas três anos após a independência. Por muito tempo, o país teve pouca relevância no cenário africano, com seu desenvolvimento prejudicado pela ausência de um campeonato interno forte e pela limitação de recursos.

O crescimento começou a se desenhar nos anos 2000, com maior organização da federação e participação mais constante em competições internacionais. O ponto de virada veio em 2013, quando Cabo Verde surpreendeu o continente ao eliminar Camarões e se classificar para a Copa Africana de Nações pela primeira vez.

Seleção de Cabo Verde | Foto: FCF

Diáspora em campo

Sem uma base interna robusta, Cabo Verde fez da sua maior característica, a diáspora, sua principal estratégia. Para competir mundialmente, a federação passou a buscar jogadores fora do país, identificando atletas com ascendência cabo-verdiana em academias europeias e ligas internacionais.

Assim, a seleção passou a ser formada, majoritariamente, por jogadores nascidos fora e formados no exterior, mas com múltiplas nacionalidades. Hoje, seus jogadores estão distribuídos por diferentes ligas e países, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos e em outras regiões.

Seleção de Cabo Verde | Foto: FCF

Há atletas com trajetórias na França, Portugal, Holanda, Turquia, Rússia e Estados Unidos. Muitos nasceram fora das ilhas e nunca viveram em Cabo Verde, mas ainda assim, escolhem representar o país.

É o caso de nomes como Roberto "Pico" Lopes, nascido na Irlanda, Steven Moreira, com formação na França, ou CJ dos Santos, ligado ao futebol norte-americano. Outros, como Jovane Cabral e Dailon Livramento, foram desenvolvidos em Portugal.

Um dos casos mais curiosos é o do zagueiro Pico,convocado após ser contatado pelo LinkedIn. Inicialmente, ele ignorou a mensagem, achando que era spam, e hoje, é titular da seleção e símbolo desse modelo global.

Roberto "Pico" Lopes | Foto: FCF

Assim, para Cabo Verde, ser um cabo-verdiano diz mais sobre pertencimento do que necessariamente sobre onde a pessoa nasceu, e isso fez com que vestir a camisa da seleção se tornasse, para muitos jogadores, uma forma de reconexão com suas raízes familiares, culturais e históricas a partir do momento em que não nascem, mas escolhem ser cabo-verdianos.

Diversidade no elenco atual

A variedade não se limita nem mesmo à nacionalidade. A Seleção de Cabo Verde é formada por 25 jogadores que jogam em 25 clubes diferentes em 16 países distintos.

Os atletas atuam espalhados por ligas de Azerbaijão, Chipre, Rússia, Estados Unidos, Espanha, França, Itália e Irlanda, sendo que apenas um jogador atua no próprio país.

Já em relação às origens, o elenco é formado por atletas nascidos em seis países diferentes, sendo 11 em Cabo Verde, cinco na França, quatro na Holanda, três em Portugal, um na Suíça e um na Irlanda.

Seleção de Cabo Verde | Foto: FCF

Classificação para a Copa

O principal marco de Cabo Verde até 2025 na Copa do Mundo havia sido em 2013, quando chegou às quartas de final após vencer Angola, empatar contra Marrocos e África do Sul, e cair para Gana.

Agora, o reencontro com Gana na estreia carrega um simbolismo especial, uma chance de reescrever essa história após conquistar a tão sonhada vaga. Hoje, a equipe é conhecida pela organização tática, pela disciplina defensiva e pela capacidade de adaptação. Não é uma seleção que domina jogos pela posse, mas sabe competir, explorar espaços e jogar de acordo com o adversário.

Essa consistência ajudou o país a se firmar no cenário africano ao longo dos últimos anos, com participações frequentes na Copa Africana de Nações e campanhas competitivas, tendo a classificação para a Copa do Mundo de 2026 foi o auge desse processo.

Seleção de Cabo Verde se classificando para a Copa de 2026 | Foto: FCF

Cabo Verde liderou seu grupo nas Eliminatórias Africanas e garantiu vaga inédita ao vencer Essuatíni por 3 a 0, em uma atuação segura e eficiente. Mesmo com limitações estruturais, Cabo Verde se classificou em 1º lugar nas Eliminatórias Africanas, superou seleções tradicionais, como Camarões, e entrou para a história como osegundo menor país a disputar uma Copa do Mundo, atrás apenas de Curaçao.

A equipe titular na classificação para a Copa do Mundo de 2026 contava com cinco atletas nascidos fora de Cabo Verde, e cerca de 14 jogadores na convocação geral. A Seleção de Cabo Verde, então, é a pura representação da Copa do Mundo - pessoas de diversos países jogando como se fossem de uma só nação.

Como um país que nunca esteve completamente em um só lugar, parece fazer muito sentido que a pequena seleção finalmente ocupe um espaço na competição que se espalha por todo o mundo, afirmando ali a existência de uma identidade nacional.