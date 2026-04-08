BAHIA NA COPA?
Lateral do Penta afirma que convocaria Luciano Juba para a Copa do Mundo
Júnior, campeão do mundo pelo Brasil em 2002, montou uma lista de laterais para a Seleção
Por Marina Branco
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Enquanto o país inteiro aguarda pela convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, no dia 18 de maio, cada um faz a sua própria - inclusive figuras históricas do futebol brasileiro.
Campeão do mundo em 2002, Jenílson Ângelo de Souza, o Júnior, revelou quais nomes levaria para a Copa do Mundo na lateral e incluiu Luciano Juba, jogador do Bahia, junto a outras duas opções.
Júnior fez parte da Seleção Brasileira campeã do mundo em 2002, marcou um dos gols do Brasil na campanha histórica na Coreia do Sul e Japão, em jogo contra a Costa Rica e construiu carreira sólida como lateral e meio-campista, com passagens por clubes como Palmeiras, Parma e São Paulo.
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Escolhas de Júnior para a lateral
Entre os nomes avaliados para a GETV, o ex-lateral foi direto ao definir quem levaria:
Escolhidos:
- Wesley
- Alexsandro
- Luciano Juba
Fora da lista:
- Vitinho
- Vanderson
- Paulo Henrique
- Caio Henrique
- Douglas Santos
- Kaiki
- Carlos Augusto
Juba na Seleção
A escolha também reforça a ascensão meteórica de Luciano Juba. O lateral tricolor já foi convocado anteriormente por Ancelotti para a Seleção em amistosos contra Senegal e Tunísia e vem se consolidando como um dos nomes mais versáteis da posição.
Revelado no futebol de várzea e com passagem marcante pelo Sport, Juba chegou ao Bahia em 2023 e passou por uma transformação decisiva sob comando de Rogério Ceni, sendo reposicionado como lateral-esquerdo, função em que ganhou destaque nacional.
Apesar do reconhecimento, Juba não esteve na última convocação para os amistosos da última Data Fifa contra França e Croácia, deixando sua presença na Copa totalmente em aberto.
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