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BAHIA NA COPA?

Lateral do Penta afirma que convocaria Luciano Juba para a Copa do Mundo

Júnior, campeão do mundo pelo Brasil em 2002, montou uma lista de laterais para a Seleção

Marina Branco

Por Marina Branco

08/04/2026 - 14:47 h | Atualizada em 08/04/2026 - 15:06

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Juba pelo Bahia
Juba pelo Bahia -

Enquanto o país inteiro aguarda pela convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, no dia 18 de maio, cada um faz a sua própria - inclusive figuras históricas do futebol brasileiro.

Campeão do mundo em 2002, Jenílson Ângelo de Souza, o Júnior, revelou quais nomes levaria para a Copa do Mundo na lateral e incluiu Luciano Juba, jogador do Bahia, junto a outras duas opções.

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Júnior fez parte da Seleção Brasileira campeã do mundo em 2002, marcou um dos gols do Brasil na campanha histórica na Coreia do Sul e Japão, em jogo contra a Costa Rica e construiu carreira sólida como lateral e meio-campista, com passagens por clubes como Palmeiras, Parma e São Paulo.

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Escolhas de Júnior para a lateral

Entre os nomes avaliados para a GETV, o ex-lateral foi direto ao definir quem levaria:

Escolhidos:

  • Wesley
  • Alexsandro
  • Luciano Juba

Fora da lista:

  • Vitinho
  • Vanderson
  • Paulo Henrique
  • Caio Henrique
  • Douglas Santos
  • Kaiki
  • Carlos Augusto
Júnior com a taça do penta
Júnior com a taça do penta | Foto: CBF

Juba na Seleção

A escolha também reforça a ascensão meteórica de Luciano Juba. O lateral tricolor já foi convocado anteriormente por Ancelotti para a Seleção em amistosos contra Senegal e Tunísia e vem se consolidando como um dos nomes mais versáteis da posição.

Revelado no futebol de várzea e com passagem marcante pelo Sport, Juba chegou ao Bahia em 2023 e passou por uma transformação decisiva sob comando de Rogério Ceni, sendo reposicionado como lateral-esquerdo, função em que ganhou destaque nacional.

Apesar do reconhecimento, Juba não esteve na última convocação para os amistosos da última Data Fifa contra França e Croácia, deixando sua presença na Copa totalmente em aberto.

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Tags:

copa do mundo juba seleção brasileira

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