Ex-Bahia se emociona ao relembrar drama no Tricolor: "Momento difícil"

Caio Roque em treinamento pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Apresentado oficialmente pelo Botafogo nesta terça-feira, 7, o lateral-esquerdo Caio Roque se emocionou ao falar sobre sua carreira. O ex-jogador do Bahia relembrou as dificuldades que enfrentou desde a lesão que interrompeu sua sequência no futebol europeu até o período em que esteve vinculado ao Tricolor.

O atleta de 24 anos pertenceu ao clube baiano até o final de 2025 — ano em que atuou emprestado ao Volta Redonda na Série B do Brasileiro. Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, o Esquadrão optou por não renovar o seu vínculo contratual.

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"Minha família, meus amigos, minha esposa, meus empresários, todo mundo sabe que não foi fácil chegar aqui. Eu tive que renunciar de muitas coisas. Tive que batalhar muito para estar aqui. Não sei se vocês sabem, mas há dois anos atrás eu estava na Série C sem jogar. Ano passado eu estava na Série B sem jogar. E hoje estou no Botafogo, num time de Série A que com certeza vai brigar por muitos títulos, disse o jogador.

Caio Roque em entrevista coletiva no Bahia | Foto: Divulgação

"Momento mais difícil"

Revelado pelo Flamengo, Caio Roque foi vendido ao Grupo City ainda jovem, e, antes mesmo de ter estreado no futebol profissional, foi repassado ao Lommel SK, da Bélgica. Na sua terceira temporada na Europa, o atleta sofreu uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho e, inicialmente, passou a utilizar as instalações do CT Evaristo de Macedo para se recuperar.

"Desistir nunca foi uma opção para mim. No meu momento mais difícil, que você repensa muito na vida, foi quando eu machuquei o joelho, o LCA. Ali é o momento mais difícil da carreira, para qualquer jogador, fiquei acho que um ano parado e depois voltei a jogar pelo Bahia. Mas ali foi o momento mais difícil para mim, e depois o que viesse não ia ser um peso tão grande", disse o jogador.

"Pensar em desistir jamais. Eu tenho o Cadu agora, que está com 11 meses, tenho a minha filha, que tem 8 anos, então, quando eu olho para trás e vejo eles, que precisam muito de mim, não tem como pensar em desistir", completou.

Caio Roque assinou com a Portuguesa no início deste ano e se destacou na disputa do Campeonato Paulista, sendo titular absoluto. A Lusa terminou a primeira fase na quarta colocação geral e foi eliminado apenas para o Corinhthians nas quarta de final, após disputa empate no tempo regulamentar e disputa pênaltis.

Pelo Bahia, o lateral-esquerdo jogou 10 partidas, mas não contribuiu com participações em gols. Caio Roque também foi emprestado ao Londrina em 2024, onde teve poucas oportunidades na Série C do Brasileiro.