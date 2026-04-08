DEZ E FAIXA!

Nem Pelé, nem Zico: Everton Ribeiro entra para o top 5 de assistências no Brasileiro

Ao servir o zagueiro David Duarte em uma cobrança de escanteio, o camisa 10 do Tricolor chegou à marca de 70 assistências

Por Lucas Vilas Boas

08/04/2026 - 10:38 h

Everton Ribeiro é o maior assistente da história do Bahia no Brasileirão
A derrota do Bahia diante do Palmeiras foi importante para o meia Everton Ribeiro alcançar uma marca inédita na história do Campeonato Brasileiro. Com passe para gol de David Duarte, o camisa 10 chegou a 70 assistências e se consolidou ainda mais como um dos cinco maiores assistentes da competição desde 1937.

Virou raro ver o Tricolor balançando as redes com lance de escanteio, mas, contra o clube paulista, o capitão cobrou e o defensor cabeceou sem dar chances para Carlos Miguel. Com o passe, Everton Ribeiro igualou a marca de Dudu, atualmente no Atlético-MG, e encurtou a distância para Arrascaeta, líder isolado com 83 assistências.

A lista também conta com Marcelinho Carioca e Edmundo no topo, com 77 e 73 participações, respectivamente. Veja a lista feita pela plataforma de estatísticas Superscore:

  • Arrascaeta | 83 assistências em 262 jogos (0,32/j);
  • Marcelinho Carioca | 77 assistências em 281 jogos (0,27/j);
  • Edmundo | 73 assistências em 316 jogos (0,23/j);
  • Dudu | 70 assistências em 324 jogos (0,22/j);
  • Everton Ribeiro | 70 assistências em 397 jogos (0,18/j);
  • Gustavo Scarpa | 66 assistências em 314 jogos (0,21/j);
  • Pelé | 63 assistências em 174 jogos (0,36/j);
  • Zico | 62 assistências em 249 jogos (0,25/j);
  • Diego Souza | 60 assistências em 472 jogos (0,13/j);
  • Petkovic | 59 assistências em 271 jogos (0,22/j);
  • PH Ganso | 59 assistências em 353 jogos (0,17/j).

Homenagem digna

Apesar da derrota, o jogo contra o Palmeiras também foi marcado por uma homenagem a Everton Ribeiro. No setor das arquibancadas, um mosaico 3D com o rosto de Everton Ribeiro e a frase "o que nos cura todo dia é o Bahia" tomou conta do estádio instantes antes da bola rolar.

A frase de Bruno Queiroz, assessor de imprensa do clube que morreu vítima de câncer, foi usada como forma de apoio ao camisa 10.

"Fiquei muito feliz, comentei com o Caio (Alexandre) como estava bonito. Foi para mim e também para o Bruno. Infelizmente hoje não está aqui, mas tenho certeza que está lá em cima olhando por nós também", disse o jogador.

"Acredito que foi um grande jogo. O time atento, corajoso, impôs o ritmo. Infelizmente a arbitragem prejudicou um grande espetáculo", completou sobre a partida na Arena Fonte Nova.

Rei do futebol, Pelé se destaca com a melhor marca de passes por gol por jogo, integrando a lista com apenas 174 jogos e 0,36 assistências por partida. A termos de comparação, é como se a cada três duelos o ex-meia contribuísse com uma participação em toda sua carreira.

