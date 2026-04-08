SELEÇÃO BRASILEIRA
Lateral do Bahia é convocado para disputar torneio na Croácia
Jovem jogador vai participar de período de treinamento com a Seleção
Por Valdomiro Neto
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Está virando rotina dentro do Esporte Clube Bahia ter jogadores das suas divisões de base convocados para a Seleção Brasileira após o aporte financeiro do Grupo City. A novidade da vez é o jovem lateral-direito, Cailan.
Cailan participará de um período de treinamento sob o comando do técnico Guilherme Dalla Déa, na cidade de Porto Velho, em Roraima, visando a disputa do torneio Vlatko Markovic, na Croácia.
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Convocações recorrentes
Não é a primeira vez que o Tricolor de Aço tem atletas de suas divisões de base convocados para a Seleção. Recentemente pela categoria sub-16, o lateral Jonathan Marinho e o meio-campista Daniel David conquistaram o Torneio de Montaigu.
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