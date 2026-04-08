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SELEÇÃO BRASILEIRA

Lateral do Bahia é convocado para disputar torneio na Croácia

Jovem jogador vai participar de período de treinamento com a Seleção

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

08/04/2026 - 8:37 h

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Lateral-direito Cailan, do Bahia
Lateral-direito Cailan, do Bahia -

Está virando rotina dentro do Esporte Clube Bahia ter jogadores das suas divisões de base convocados para a Seleção Brasileira após o aporte financeiro do Grupo City. A novidade da vez é o jovem lateral-direito, Cailan.

Cailan participará de um período de treinamento sob o comando do técnico Guilherme Dalla Déa, na cidade de Porto Velho, em Roraima, visando a disputa do torneio Vlatko Markovic, na Croácia.

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Convocações recorrentes

Não é a primeira vez que o Tricolor de Aço tem atletas de suas divisões de base convocados para a Seleção. Recentemente pela categoria sub-16, o lateral Jonathan Marinho e o meio-campista Daniel David conquistaram o Torneio de Montaigu.

Foto dos campeões com a Seleção Brasileira
Foto dos campeões com a Seleção Brasileira | Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia

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Tags:

Esporte Clube Bahia futebol brasileiro seleção brasileira

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