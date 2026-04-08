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COPA DO MUNDO

Globo avalia substitutos para Luís Roberto na Copa do Mundo de 2026

Narrador foi diagnosticado com problema de saúde e não vai narrar a Copa do Mundo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

08/04/2026 - 12:35 h

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Luís Roberto
Luís Roberto -

A Rede Globo anunciou que o seu principal narrador esportivo, Luis Roberto, está fora da Copa do Mundo para tratar de uma neoplasia na região cervical. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 7. Com isso, fica a dúvida: quem será o narrador nº 1 da Globo e que irá comandar as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira?

Substituição para a Copa do Mundo

A opção menos complexa para a emissora é escolher alguns de seus narradores que já estão escalados para a competição, possivelmente dando oportunidade para Gustavo Villani ou Everaldo Marques, que surgem como nomes mais cotados para assumir o local principal na narração da emissora, conforme O Globo.

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Everaldo Marques acumula narrações de Fórmula 1 na própria emissora, além de partidas da NFL (National Football League) e transmissões em TV aberta de jogos do Brasileirão e da Libertadores.

Gustavo Villani têm destaque nas transmissões do futebol nacional e também nas principais competições internacionais, sendo uma das principais vozes da Globo em jogos dos principais clubes do país.

  • Gustavo Vilani
    Gustavo Vilani |
  • Everaldo Marques
    Everaldo Marques |
Gustavo Vilani Everaldo Marques

SporTV pode ser impactado

Com a provável escalação de Villani ou Everaldo Marques para assumir o posto principal, o elenco de narradores da SporTV, que conta com narradores como Natália Lara e Paulo Andrade, pode ser impactado com a possibilidade de seu elenco ser escalado para partidas pontuais da Copa do Mundo também em TV aberta.

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Jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira estreia pela Copa do Mundo no dia 13 de junho contra o Marrocos, e depois entra em campo nos dias 19 e 24 contra as seleções do Haiti e Escócia pela fase de grupos.

Afastamento de Luís Roberto

Luís Roberto iria viajar para trabalhar nos jogos da Copa do Mundo, mas terá que ficar no Brasil para iniciar o tratamento após ser diagnostica com neoplasia na região cervical.

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência em breve estaremos de volta a vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio” disse o narrador ao GE.

Desde o desligamento de Galvão Bueno, que aconteceu após a Copa do Mundo de 2022, Luis Roberto ocupa o papel principal na narração esportiva da Globo e seria o titular em Copa do Mundo pela primeira vez na sua carreira. O narrador de 64 anos está na TV Globo desde 1998.

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