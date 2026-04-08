Seleção Feminina define datas para torneio disputado no Brasil

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Uniformes da Seleção Brasileira Feminina - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino iniciou o processo de preparação para o torneio Fifa Series nesta terça-feira, 7. no CT Manoel Dresch, no Distrito Federal. As partidas amistosas irão acontecer entre os dias 11 e 18 de abril.

O primeiro confronto será contra a equipe da Coreia do Sul, no sábado, 11, logo depois a Seleção enfrenta o time da Zâmbia, na terça-feira, 14, e finaliza os amistosos contra o Canadá, na sexta-feira, 18.

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O que é o Fifa Series?

O torneio conta com 48 equipes de todas as confederações, e será disputado nas janelas internacionais de março e abril. As partidas servem como reforço preparativo para a Copa do Mundo Feminina de 2027 que acontecerá em solo brasileiro.

Ao todo, o Fifa Series contará com 12 de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo.

Confira os grupos

Tailândia

RD Congo

Nepal

Seleção da Oceania

Tailândia

Costa do Marfim

Costa do Marfim

Mauritânia

Paquistão

Ilhas Turcas e Caicos

Brasil