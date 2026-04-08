SELEÇÃO BRASILEIRA
Seleção Feminina define datas para torneio disputado no Brasil
Preparação para o torneio internacional acontece no Distrito Federal
Por Valdomiro Neto
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A Seleção Brasileira de Futebol Feminino iniciou o processo de preparação para o torneio Fifa Series nesta terça-feira, 7. no CT Manoel Dresch, no Distrito Federal. As partidas amistosas irão acontecer entre os dias 11 e 18 de abril.
O primeiro confronto será contra a equipe da Coreia do Sul, no sábado, 11, logo depois a Seleção enfrenta o time da Zâmbia, na terça-feira, 14, e finaliza os amistosos contra o Canadá, na sexta-feira, 18.
O que é o Fifa Series?
O torneio conta com 48 equipes de todas as confederações, e será disputado nas janelas internacionais de março e abril. As partidas servem como reforço preparativo para a Copa do Mundo Feminina de 2027 que acontecerá em solo brasileiro.
Ao todo, o Fifa Series contará com 12 de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo.
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Confira os grupos
Tailândia
- RD Congo
- Nepal
- Seleção da Oceania
- Tailândia
Costa do Marfim
- Costa do Marfim
- Mauritânia
- Paquistão
- Ilhas Turcas e Caicos
Brasil
- Brasil
- Canadá
- Coreia do Sul
- Zâmbia
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