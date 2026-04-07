REMONTADA?
Bayern vence no Bernabéu e aperta Real Madrid na Champions
Os dois clubes definem a vaga nas quartas de final na próxima quarta-feira, 15
Por Marina Branco
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O Bayern de Munique deu um passo importante rumo à semifinal da UEFA Champions League ao vencer o Real Madrid por 2 a 1, nesta terça-feira, 7, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final.
Mesmo atuando em Madrid, o time alemão mostrou frieza e aproveitamento nas chances criadas, abrindo o placar ainda aos 41 minutos do primeiro tempo com gol de Luis Díaz. Sem deixar os madridistas respirarem, no início do segundo tempo, mais um - dessa vez do astro Harry Kane.
Quem apareceu para salvar a esperança merengue foi Kylian Mbappé, que descontou para o Real aos 28 do segundo tempo, terminando a partida com um gol de diferença que pode custar caro na casa dos alemães.
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Cenário da classificação
Com o triunfo fora de casa, o Bayern joga dentro do limite de uma derrota por até um gol de diferença, dando classificação direta, ou uma derrota por dois gols, que leva para prorrogação. O que o time não pode é chegar a uma derrota por três ou mais gols, que traria uma eliminação.
Assim, a missão do Real é garantir pelo menos dois gols na Allianz Arena na próxima quarta-feira, 15, dependendo das famosas "remontadas" para seguir vivo na Champions League.
O vencedor do duelo enfrentará quem avançar entre Arsenal e Sporting do confronto das oitavas de final.
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