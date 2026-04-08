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RECORDE

Goleiro do Fluminense se torna o jogador mais velho a atuar pela Copa Libertadores

Fábio supera marca de 1995 e atinge 13 edições de Libertadores

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

08/04/2026 - 8:47 h

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Goleiro Fábio em treino pelo Fluminense
Goleiro Fábio em treino pelo Fluminense -

A noite de estreia da Copa Libertadores para os times brasileiros foi marcada por uma quebra de recorde importante para o Fluminense. Nesta terça-feira, 7, o goleiro Fábio se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida na história da competição continental.

Com 45 anos, seis meses e sete dias, o guarda redes tricolor superou o boliviano Luis Galarza, que defendeu o time do Bolívar, da Bolívia, com 44 anos, dois meses e 19 dias, no ano de 1995. O ano de 2026 marca a trigésima temporada de Fábio como atleta profissional, e quinta com a camisa do Fluminense.

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O arqueiro mais velho do Brasil, Fábio, chegou ao Tricolor das Laranjeiras no ano de 2022, e acumula desde então 280 partidas com a camisa do Fluminense.

O goleiro foi responsável direto pelo título da Copa Libertadores da América em 2023.

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Ao entrar em campo contra o La Guaira, pela fase de grupos, Fábio também iguala uma marca do lateral-direito Marcos Rocha, que hoje defende as cores do Grêmio. O camisa 1 chega a 13 edições disputadas de Copa Libertadores.

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