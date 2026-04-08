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LUTO

Morre o terceiro maior técnico da história; saiba quem fecha o Top 3

Mircea Lucescu fica atrás apenas de Alex Ferguson e Pep Guardiola como mais vitoriosos do futebol

Marina Branco

Por Marina Branco

08/04/2026 - 15:15 h | Atualizada em 08/04/2026 - 16:16

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Mircea Lucescu
Mircea Lucescu -

O futebol mundial perdeu nesta terça-feira, 7, um dos treinadores mais marcantes do esporte. Terceiro mais vitorioso da história, o técnico romeno Mircea Lucescu morreu aos 80 anos, em Bucareste, após sofrer um ataque cardíaco decorrente de complicações clínicas.

Lucescu estava internado desde o fim de março, depois de passar mal durante uma reunião da seleção da Romênia.

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Com uma carreira que atravessou mais de quatro décadas, Lucescu deixa um legado de 35 títulos, ocupando o posto de terceiro técnico mais vitorioso da história do futebol, atrás apenas de Alex Ferguson (49 títulos) e Pep Guardiola (37 títulos).

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Carreira

Foi no Shakhtar Donetsk que Lucescu viveu seu período mais dominante. Entre 2004 e 2016, conquistou oito Campeonatos Ucranianos, sete Copas da Ucrânia e uma Copa da UEFA (2009).

O título europeu, com vitória sobre o Werder Bremen, marcou o auge de um projeto que colocou o clube ucraniano no mapa do futebol continental.

Além do sucesso na Ucrânia, Lucescu construiu uma carreira relevante em diversos centros do futebol, sendo campeão da Supercopa da UEFA em 2000 com o Galatasaray, vencendo títulos nacionais com o Beşiktaş e passando pela Inter de Milão.

Também dirigiu clubes italianos como Pisa, Brescia e Reggiana, além de ter comandado a seleção da Romênia em duas passagens.

Pela seleção de seu país, Lucescu foi responsável por um marco histórico: a classificação para a Eurocopa de 1984, a primeira da Romênia. Sua última partida como treinador foi justamente em março de 2026, pela repescagem para a Copa do Mundo.

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Tags:

ataque cardíaco luto Morte

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