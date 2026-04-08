Ex-Bahia é afastado de clube do Brasileirão e futuro fica incerto

Jacaré pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Tem ex-Bahia ficando de fora do Brasileirão durante o campeonato - o atacante Vitor Jacaré, com passagem marcante pelo Bahia, foi afastado do elenco do Londrina por decisão interna.

Agora, o jogador não faz mais parte dos planos da equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A situação foi confirmada pelo técnico Allan Aal após o último jogo da equipe, com decisão vinda da diretoria.

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"A questão do Vitor é institucional. Foi uma decisão do clube e eu preciso acatar", explicou o treinador.

Nos bastidores, os motivos teriam envolvido postura no dia a dia considerada inadequada, desempenho físico abaixo do esperado e falta de comprometimento nos treinos.

O caso tem uma conexão direta com o Bahia, já que a SAF do Londrina pertence a Guilherme Bellintani, ex-presidente do clube baiano justamente durante o período em que Jacaré atuou em Salvador.



Jacaré no Londrina e no Bahia

A passagem de Jacaré pelo Londrina foi curta e sem impacto, com apenas oito jogos disputados, sendo somente um como titular. Neles, o atacante não marcou gols e nem deu assistências, ficando de fora das últimas listas relacionadas.

Foi justamente com a camisa tricolor que Jacaré viveu o melhor momento da carreira, tendo sido um destaque no acesso à Série A em 2022, marcando seis gols em 40 jogos naquela temporada.

No ano seguinte, fez seis gols novamente, além de dar quatro assistências antes de deixar o clube. Depois, passou pelo América Mineiro, onde teve desempenho mais discreto antes de chegar ao Londrina.