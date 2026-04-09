Neymar nos EUA? Clube da MLS abre conversas para contratar o craque

Neymar em campo pelo Santos - Foto: Raul Baretta / Santos FC

Independente de ser convocado ou não para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, Neymar pode estar a caminho dos Estados Unidos. Clube da MLS, a primeira divisão norte-americana, o FC Cincinnati abriu conversas com o estafe do jogador.

O clube sondou os interesses e exigências do atacante, mas as negociações são preliminares e ainda há discussões internas sobre se vale a pena investir no atleta de 34 anos. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Athletic.

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Luta pela Copa do Mundo

Buscando a melhor forma física em corrida contra o tempo para a lista de Carlo Ancelotti, Neymar tem 11 jogos pelo Santos até a data da convocação.

Recuperado de lesão no joelho que fez o brasileiro ser desfalque do clube paulista até a reta final do Campeonato Paulista e início do Brasileiro. O camisa 10 fez três gols e três assistências em seis jogos pelo Peixe em 2026.

Jogos do Santos até a data da convocação da Seleção Brasileira para a Copa (18 de maio)

Santos x Atlético-MG (Brasileirão);

Santos x Deportivo Recoleta (Sul-Americana);

Santos x Fluminense (Brasileirão);

Santos x Coritiba (Copa do Brasil);

Bahia x Santos (Brasileirão);

San Lorenzo x Santos (Sul-Americana);

Palmeiras x Santos (Brasileirão);

Deportivo Recoleta x Santos (Sul-Americana);

Santos x Bragantino (Brasieirão);

Coritiba x Santos (Copa do Brasil);

Santos x Coritiba (Brasileirão).

Movimento natural?

David Backham em campo pelo LA Galaxy | Foto: Divulgação

Ainda distante de ser uma das ligas mais competitivas do mundo, a MLS virou o destino natural de alguns jogadores que pensam em viver os últimos momentos de sua carreira.

Em movimento popularizado pelo inglês David Beckham em 2007, quando assinou com o LA Galaxy, diversos outros nomes também atuaram nos Estados Unidos depois de completar 30 anos, como Ibrahimović, Gerrard, Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Gareth Bale.