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ADEUS AO SANTOS?

Neymar nos EUA? Clube da MLS abre conversas para contratar o craque

Camisa 10 do Peixe entra no radar do futebol norte-americano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/04/2026 - 17:51 h

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Neymar em campo pelo Santos
Neymar em campo pelo Santos -

Independente de ser convocado ou não para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, Neymar pode estar a caminho dos Estados Unidos. Clube da MLS, a primeira divisão norte-americana, o FC Cincinnati abriu conversas com o estafe do jogador.

O clube sondou os interesses e exigências do atacante, mas as negociações são preliminares e ainda há discussões internas sobre se vale a pena investir no atleta de 34 anos. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Athletic.

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Luta pela Copa do Mundo

Buscando a melhor forma física em corrida contra o tempo para a lista de Carlo Ancelotti, Neymar tem 11 jogos pelo Santos até a data da convocação.

Recuperado de lesão no joelho que fez o brasileiro ser desfalque do clube paulista até a reta final do Campeonato Paulista e início do Brasileiro. O camisa 10 fez três gols e três assistências em seis jogos pelo Peixe em 2026.

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Jogos do Santos até a data da convocação da Seleção Brasileira para a Copa (18 de maio)

  • Santos x Atlético-MG (Brasileirão);
  • Santos x Deportivo Recoleta (Sul-Americana);
  • Santos x Fluminense (Brasileirão);
  • Santos x Coritiba (Copa do Brasil);
  • Bahia x Santos (Brasileirão);
  • San Lorenzo x Santos (Sul-Americana);
  • Palmeiras x Santos (Brasileirão);
  • Deportivo Recoleta x Santos (Sul-Americana);
  • Santos x Bragantino (Brasieirão);
  • Coritiba x Santos (Copa do Brasil);
  • Santos x Coritiba (Brasileirão).

Movimento natural?

David Backham em campo pelo LA Galaxy
David Backham em campo pelo LA Galaxy | Foto: Divulgação

Ainda distante de ser uma das ligas mais competitivas do mundo, a MLS virou o destino natural de alguns jogadores que pensam em viver os últimos momentos de sua carreira.

Em movimento popularizado pelo inglês David Beckham em 2007, quando assinou com o LA Galaxy, diversos outros nomes também atuaram nos Estados Unidos depois de completar 30 anos, como Ibrahimović, Gerrard, Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Gareth Bale.

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