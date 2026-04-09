ADEUS AO SANTOS?
Neymar nos EUA? Clube da MLS abre conversas para contratar o craque
Camisa 10 do Peixe entra no radar do futebol norte-americano
Por Lucas Vilas Boas
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Independente de ser convocado ou não para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, Neymar pode estar a caminho dos Estados Unidos. Clube da MLS, a primeira divisão norte-americana, o FC Cincinnati abriu conversas com o estafe do jogador.
O clube sondou os interesses e exigências do atacante, mas as negociações são preliminares e ainda há discussões internas sobre se vale a pena investir no atleta de 34 anos. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Athletic.
Luta pela Copa do Mundo
Buscando a melhor forma física em corrida contra o tempo para a lista de Carlo Ancelotti, Neymar tem 11 jogos pelo Santos até a data da convocação.
Recuperado de lesão no joelho que fez o brasileiro ser desfalque do clube paulista até a reta final do Campeonato Paulista e início do Brasileiro. O camisa 10 fez três gols e três assistências em seis jogos pelo Peixe em 2026.
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Jogos do Santos até a data da convocação da Seleção Brasileira para a Copa (18 de maio)
- Santos x Atlético-MG (Brasileirão);
- Santos x Deportivo Recoleta (Sul-Americana);
- Santos x Fluminense (Brasileirão);
- Santos x Coritiba (Copa do Brasil);
- Bahia x Santos (Brasileirão);
- San Lorenzo x Santos (Sul-Americana);
- Palmeiras x Santos (Brasileirão);
- Deportivo Recoleta x Santos (Sul-Americana);
- Santos x Bragantino (Brasieirão);
- Coritiba x Santos (Copa do Brasil);
- Santos x Coritiba (Brasileirão).
Movimento natural?
Ainda distante de ser uma das ligas mais competitivas do mundo, a MLS virou o destino natural de alguns jogadores que pensam em viver os últimos momentos de sua carreira.
Em movimento popularizado pelo inglês David Beckham em 2007, quando assinou com o LA Galaxy, diversos outros nomes também atuaram nos Estados Unidos depois de completar 30 anos, como Ibrahimović, Gerrard, Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Gareth Bale.
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