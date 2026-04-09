Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALA, CADU

Diretor do Bahia projeta futuro com reforços de peso no elenco: "Vamos brigar"

Diretor de futebol do Bahia concedeu entrevista nesta quinta-feira

João Grassi

Por João Grassi

09/04/2026 - 16:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cadu Santoro é o executivo de futebol do Bahia
Cadu Santoro é o executivo de futebol do Bahia -

Diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Cadu Santoro comentou o trabalho da SAF tricolor no mercado da bola. O dirigente defendeu o trabalho realizado pelo clube e falou sobre um futuro com mais contratações de peso no elenco.

Em entrevista ao canal 'BAR FC', no YouTube, Cadu falou sobre a cobrança da torcida por contratações e resultados imediatos. Na atual temporada, três reforços chegaram na janela de transferências: os atacantes Kike Olivera e Everaldo, além do goleiro Léo Vieira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Existem situações diferentes como a do Éverton [Ribeiro], que impacta, que o torcedor lota o aeroporto. Em alguns momentos chegarão atletas que o aeroporto não lota, mas parte do nosso trabalho, se ainda não temos a capacidade por um termo de receita, de folha, se ainda não estamos num nível que possamos competir com as contratações mais caras da janela, e eu acho que isso vai acontecer, não a curto prazo, mas a hora que o clube tiver uma capacidade de receita mais alta, nós vamos brigar por esses atletas”, explicou.

Leia Também:

"Aqui você não apita nunca mais", dispara Cadu Santoro a árbitro
Cadu Santoro explica contratação de Léo Vieira: "Sempre foi primeira opção"
Willian José revela promessa a Cadu Santoro antes de fechar com Bahia

“A gente vem tentando melhorar o elenco a cada ano. Foi um processo, só que eu entendo e gostaria muito que sempre que fizesse uma contratação o torcedor se identificasse, conhecesse, gostasse, entendesse, mas não necessariamente isso não acontece”, ressaltou.

De acordo com Santoro, o Esquadrão de Aço ainda "passa por um momento de construção" e os frutos desse trabalho virão. Ele, inclusive, não descartou a possibilidade de um profissional que assuma sua função futuramente aproveite parte do que já foi desenvolvido.

"Entendo que o torcedor quer o resultado de imediato e eu sou a pessoa que mais quero o resultado de imediato. Pode ser que tudo o que a gente construa, o próximo diretor possa ganhar mais títulos, porque a gente pavimentou o processo”, projetou.

Cobrança interna

O diretor também abordou à respeito da postura do Bahia em relação à cobrança interna. Ele afirmou que o clube adota um modelo de gestão com pouca exposição dos bastidores e garantiu que diversas exigências são sim feitas, mas sem tornar nada público.

"Eu acho que as pessoas acabam não tendo tanto acesso e acham que cobrança é uma palavra que não existe no Bahia. Discordo veementemente, obviamente existem conversas, existem cobranças. O que a gente não faz, diferente de muitos clubes, é tornar público o que acontece lá dentro. Essa é a forma que a gente entende que é uma gestão profissional, uma gestão organizada", garantiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cadu Santoro Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cadu Santoro é o executivo de futebol do Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Cadu Santoro é o executivo de futebol do Bahia
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Cadu Santoro é o executivo de futebol do Bahia
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Cadu Santoro é o executivo de futebol do Bahia
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x