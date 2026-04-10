Vitória encara São Paulo com zaga remendada por seis desfalques

Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória já está com um pé no Barradão para encarar o São Paulo neste sábado, 11, pelo Brasileirão - mas nem todos os jogadores necessários para o confronto estão com o clube. Em meio a uma sequência de problemas físicos, o time rubro-negro tem seu sistema defensivo como o principal ponto de atenção para o técnico Jair Ventura.

Se não estão em campo, eles estão no departamento médico. Dos dez jogadores entregues ao DM, seis são da defesa. A lista ainda conta com a ausência de Edenílson, suspenso, o que reduz ainda mais as opções para montar a zaga titular, que recebeu Riccieli de volta nesta semana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Defesa desfalcada

As baixas atingem praticamente toda a linha defensiva. Estão fora Claudinho, Mateus Silva, Jamerson, Neris, Camutanga e Edu, além do próprio Edenílson. Com isso, Jair Ventura pode precisar recorrer à base para completar o elenco.

Nomes como o lateral Gean e o zagueiro Kauan aparecem como alternativas imediatas, enquanto Wanderson surge como opção para a lateral esquerda. A tendência, porém, é que o treinador tente manter uma estrutura mais experiente, com a possível volta de Nathan Mendes.

A provável linha defensiva deve contar com Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon, uma formação montada praticamente na base da necessidade.

Vetados

Além da defesa, outros jogadores importantes também estão fora, como Pedro Henrique, Marinho, Rúben Ismael e Dudu, todos vetados pelo departamento médico.

Outro ponto de atenção está no gol. O titular Lucas Arcanjo é dúvida após deixar o último jogo com um incômodo na região torácica, e caso não tenha condições, deixa a posição para Gabriel Vasconcelos.

Sem poder recorrer ao mercado, já que a janela de transferências está fechada, o Vitória precisa encontrar soluções internas. Na 14ª colocação, com 11 pontos, o Vitória tenta usar o fator casa para reagir após duas derrotas como visitante e se afastar da zona de rebaixamento.