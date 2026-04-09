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Bahia x Mirassol: CBF escala juiz polêmico em momento de protestos
Decisão ocorre em momento de protestos contra a arbitragem
Por Lucas Vilas Boas
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Paulo César Zanovelli para apitar o jogo entre Bahia e Mirassol, que acontece no próximo sábado, 11, às 18h30, no Estádio Campos Maia, no interior de São Paulo.
O juiz mineiro protagonizou decisões que marcaram uma derrota do Tricolor em duelo contra o Flamengo, no Brasileirão de 2023. Em confronto na Arena Fonte Nova que terminou com vitória rubro-negra por 3 a 2, dois jogadores do Esquadrão de Aço foram expulsos, e um lance gerou revolta entre os atletas dentro de campo.
O segundo cartão amarelo, e consequentemente o vermelho, que foi aplicado para o zagueiro Kanu, especialmente, repercutiu bastante no futebol brasileiro em jogada com o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo. Poucos minutos antes, o volante Rezende também foi expulso pelo segundo amarelo.
Relembre:
Na súmula, o árbitro registrou que Kanu recebeu o cartão por “golpear seu adversário com o movimento adicional na região do peito de maneira temerária”.
Novela recente
A última partida do Bahia também foi marcada por polêmica de arbitragem, e até o diretor de futebol Carlos Santoro chegou a reclamar com o árbitro após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.
Na ocasião, a reclamação foi uma suposta falta de Gustavo Gómez sobre o zagueiro David Duarte no lance do segundo gol alviverde.
O defensor tricolor afirmou categoricamente que o juiz Lucas Casagrande "roubou". A declaração foi mal vista pela CBF, que quer abolir discursos de roubo de arbitragem. Para ela, falas como essas estão fazendo pessoas se afastarem do futebol brasileiro por perderem a confiança nos árbitros.
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