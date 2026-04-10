Campeão olímpico brasileiro disputa Mundial de Marcha Atlética em casa

Caio Bonfim ganhando o ouro olímpico - Foto: COI

Nas Olimpíadas de 2024, o Brasil inteiro torceu por Caio Bonfim, estrela do país e campeão olímpico de marcha atlética. Agora, ele volta à disputas - e dessa vez, dentro da própria cada.

Pela primeira vez, o Brasil recebe o Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que será disputado neste domingo, 12, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, reunindo atletas de 40 países em um circuito que passa por alguns dos principais cartões-postais da capital federal.

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A seleção brasileira chega com força máxima, formada por 26 atletas e liderada por Caio rumo às medalhas conquistadas dentro de casa.

O circuito

Além de ser a primeira vez que o Brasil sedia a competição, esta também será a primeira edição realizada no hemisfério sul. O percurso foi desenhado para valorizar a cidade, passando por pontos como a Catedral Metropolitana e o Museu da República, aproximando o público da modalidade.

Outro ponto importante é a mudança no formato das provas. A partir de 2026, as tradicionais distâncias de 20 km e 35 km foram substituídas por meia maratona (21,1 km) e maratona (42,2 km), numa tentativa da World Athletics de tornar a marcha mais acessível e popular, aproveitando o crescimento das corridas de rua.

Estrelas

Caio Bonfim chega como um dos grandes favoritos após uma temporada de alto nível em 2025, quando conquistou ouro nos 20 km e prata nos 35 km no Mundial de Atletismo. Já no feminino, o Brasil conta com nomes experientes como Viviane Lyra e Elianay Pereira.

Entre os destaques internacionais, o japonês Hayato Katsuki, recordista mundial, e o canadense Evan Dunfee, campeão mundial, aparecem como fortes candidatos ao título. No feminino, a peruana Kimberly García e a polonesa Katarzyna Zdzieblo lideram a disputa.

Programação do Mundial