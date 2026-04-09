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NOVO POINT

Bar do Bahia: clube inaugura espaço para torcida com 15 TVs e PS4

Novo ponto de encontro estreia neste sábado, 11 para duelo contra o Mirassol

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/04/2026 - 20:52 h

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Bar do Bahia
Bar do Bahia -

A torcida do Bahia ganhou um local especial para celebrar os triunfos do Tricolor. Na noite desta quinta-feira, 9, o Esquadrão de Aço anunciou o início das atividades do Bar do Bahia, espaço reservado aos torcedores que será aberto até quando não houver jogo.

O local terá transmissões de todas as partidas do Bahia, dentro e fora de casa, além de campeonatos internacionais e outras modalidades. Com almoço, petiscos, lanches, chopps e drinks em seu cardápio, o bar também conta com com 15 televisões, além de um Playstation 4 disponível ao público.

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O espaço está localizado no primeiro andar da Loja Conceito, que inaugurada no ano passado na Avenida Paulo VI, 1317, no bairro da Pituba, em Salvador.

Histórico favorável

A probabilidade de sucesso do espaço tem uma pesquisa a seu favor. Em levantamento realizado em 2023, a torcida do Bahia integrou o topo do ranking entre todos os torcedores de clubes brasileiros quando o assunto é consumo de cerveja.

O "Relatório Convocados", produzido pelo economista César Grafietti, apontou que 82% dos torcedores do Bahia consomem cerveja, na frente dos adeptos de Santos (81%), Fluminense e Grêmio (76%), além do Corinthians (72%).

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Estreia e horário de funcionamento

O Bar do Bahia funcionará de terça-feira a quinta-feira, das 11h às 22h, e de sexta a domingo, das 12h às 00h. Nas segundas-feiras, contudo, o local atuará somente quando houver jogos do Tricolor.

O local será inaugurado neste sábado, 11, para a partida contra o Mirassol, às 18h30, no Estádio Campos Maia, o Maião. O acesso acontecerá mediante reserva gratuita, que contempla até seis pessoas por mesa, disponível pelo site Mundo Bahia.

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