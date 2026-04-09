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REVANCHE?

Bahia aposta na 'fórmula Mirassol' para apagar vexame de 2025

Equipes voltam a se enfrentar após goleada por 5 a 1 em 2025

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/04/2026 - 19:57 h

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Bahia perdeu por 5 a 1 para o Mirassol no último duelo entre as equipes
Bahia perdeu por 5 a 1 para o Mirassol no último duelo entre as equipes -

O Bahia volta a encarar o Mirassol no próximo sábado, 11, às 18h, no Estádio Campos Maia, palco da maior goleada sofrida pelo Tricolor na temporada passada. Os clubes voltam a se enfrentar após a vitória por 5 a 1 do time mandante na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Apesar de lanterna do Brasileirão, o clube paulista venceu em sua estreia na Copa Libertadores e chega embalado por um resultado histórico. Com gol do zagueiro João Victor, a equipe bateu o Lanús por 1 a 0 dentro de casa.

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O jogo contra o Bahia surge em um período delicado no calendário do Mirassol: três dias depois de encarar o Lanús e três dias antes de visitar a LDU (EQU) pela segunda rodada da competição continental. Apesar de ter o Brasileiro como prioridade, a tendência é que o elenco do Mirassol tenha menos energia que o do Tricolor em meio ao cenário de Libertadores.

O Campeonato Brasileiro é realmente prioridade para nós. Nesses dois dias que a gente tem de preparação pro jogo do Bahia entender quem tá em melhores condições.
Rafael Guanaes

"Um time de muita posse, um time de muito movimento — nós vamos ter que saber sofrer em determinados momentos e ter consistência defensiva. Vamos preparar bem esse jogo de sábado para que a gente possa fazer as melhores escolhas", disse Guanaes em entrevista coletiva após o jogo contra o Lanús.

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Bahia em campo no Estádio Campos Maia, em 2025
Bahia em campo no Estádio Campos Maia, em 2025 | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia chega a Mirassol com cinco dias de descanso e preparação — cenário que tende a fazer o elenco tricolor ter mais aptidão física durante o jogo. Na goleada por 5 a 1 da temporada passada, a situação era contrária e quem se queixava de falta de tempo para repouso era Rogério Ceni.

Na altura do duelo contra o clube paulista em 2025, o Tricolor não tinha mais compromissos marcados pela Libertadores, mas, ainda sim, o duelo aconteceu em período marcado por jogos importantes pelas Copas do Nordeste e do Brasil.

O comandante do Esquadrão, inclusive, foi bastante criticado por escalar o time titular para a partida e não poupar seus principais jogadores.

"Eu vi um time com muito mais energia que o nosso, infelizmente não nos encontramos, sofremos contra-ataques, é um momento delicado. Temos que absorver da melhor maneira possível porque temos uma disputa de título essa semana", disse Rogério Ceni em entrevista coletiva na época.

"Achei que se fizéssemos todas as trocas a gente poderia sofrer bastante. Achei que com essa escalação a gente teria a bola e conseguiria controlar. Sabia que todos estão cansados e precisam de descanso, mas não existe essa janela de oportunidade para a gente", completou.

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