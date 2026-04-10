BRUXA PASSOU
Bahia encara Mirassol com zaga completa pela primeira vez em dois meses
Com o retorno de Kanu, o Esquadrão tem todos os seus zagueiros à disposição pela primeira vez em 65 dias
Por Marina Branco
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O Bahia voltou a ter um cenário raro na temporada - chegar a uma partida sem se preocupar em como montar a própria zaga. Após um período marcado por lesões e até decisões emergenciais no elenco, o retorno de Kanu aos treinos sem restrições devolve ao técnico Rogério Ceni a possibilidade de contar com todos os principais defensores depois de mais de dois meses.
O zagueiro estava fora desde o dia 11 de fevereiro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa durante a vitória sobre o Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, ficou de fora de 12 partidas, período em que o Bahia precisou lidar com sucessivos problemas no setor defensivo.
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Sequência de desfalques
Antes de Kanu se afastar, David Duarte também havia desfalcado a equipe por conta de um estiramento muscular, ficando fora por nove jogos. Em determinado momento, os dois principais zagueiros estavam simultaneamente indisponíveis, o que obrigou o clube a agir fora do planejamento.
Foi nesse contexto que o Bahia promoveu o retorno antecipado de Marcos Victor, que havia sido emprestado ao Santa Clara, de Portugal, no início de fevereiro, como uma solução emergencial para recompor o elenco. O zagueiro, no entanto, ainda não foi usado desde que voltou.
Durante o período crítico, Rogério Ceni precisou recorrer a Gabriel Xavier e Ramos Mingo como titulares, além de dar espaço aos jovens Luiz Gustavo e Fredi, ambos de apenas 19 anos, para completar o grupo.
A última vez que o Bahia teve todos os zagueiros disponíveis havia sido no início de fevereiro, no empate contra o Fluminense. Agora, 65 dias depois, o cenário volta a se repetir com o Esquadrão em quinto lugar na tabela do Brasileirão.
Kanu contra o Mirassol?
Ainda não há confirmação se Kanu será relacionado para o confronto contra o Mirassol, mas o contexto já é diferente. Após a partida, o Bahia terá uma semana livre até enfrentar o Flamengo, o que pode ser determinante para reintegrar o jogador ao ritmo ideal.
Se antes a preocupação era montar uma defesa com as peças disponíveis, agora o desafio de Rogério Ceni passa a ser escolher entre várias opções em um setor que, enfim, deixou a fase de seca.
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