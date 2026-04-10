Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRUXA PASSOU

Bahia encara Mirassol com zaga completa pela primeira vez em dois meses

Com o retorno de Kanu, o Esquadrão tem todos os seus zagueiros à disposição pela primeira vez em 65 dias

Marina Branco

Por Marina Branco

10/04/2026 - 8:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Gabriel Xavier e Kanu pelo Bahia
Gabriel Xavier e Kanu pelo Bahia -

O Bahia voltou a ter um cenário raro na temporada - chegar a uma partida sem se preocupar em como montar a própria zaga. Após um período marcado por lesões e até decisões emergenciais no elenco, o retorno de Kanu aos treinos sem restrições devolve ao técnico Rogério Ceni a possibilidade de contar com todos os principais defensores depois de mais de dois meses.

O zagueiro estava fora desde o dia 11 de fevereiro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa durante a vitória sobre o Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, ficou de fora de 12 partidas, período em que o Bahia precisou lidar com sucessivos problemas no setor defensivo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia x Mirassol: CBF escala juiz polêmico em momento de protestos
Bar do Bahia: clube inaugura espaço para torcida com 15 TVs e PS4
Bahia aposta na 'fórmula Mirassol' para apagar vexame de 2025

Sequência de desfalques

Antes de Kanu se afastar, David Duarte também havia desfalcado a equipe por conta de um estiramento muscular, ficando fora por nove jogos. Em determinado momento, os dois principais zagueiros estavam simultaneamente indisponíveis, o que obrigou o clube a agir fora do planejamento.

Foi nesse contexto que o Bahia promoveu o retorno antecipado de Marcos Victor, que havia sido emprestado ao Santa Clara, de Portugal, no início de fevereiro, como uma solução emergencial para recompor o elenco. O zagueiro, no entanto, ainda não foi usado desde que voltou.

Marcos Victor pelo Bahia
Marcos Victor pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Durante o período crítico, Rogério Ceni precisou recorrer a Gabriel Xavier e Ramos Mingo como titulares, além de dar espaço aos jovens Luiz Gustavo e Fredi, ambos de apenas 19 anos, para completar o grupo.

A última vez que o Bahia teve todos os zagueiros disponíveis havia sido no início de fevereiro, no empate contra o Fluminense. Agora, 65 dias depois, o cenário volta a se repetir com o Esquadrão em quinto lugar na tabela do Brasileirão.

Kanu contra o Mirassol?

Ainda não há confirmação se Kanu será relacionado para o confronto contra o Mirassol, mas o contexto já é diferente. Após a partida, o Bahia terá uma semana livre até enfrentar o Flamengo, o que pode ser determinante para reintegrar o jogador ao ritmo ideal.

Se antes a preocupação era montar uma defesa com as peças disponíveis, agora o desafio de Rogério Ceni passa a ser escolher entre várias opções em um setor que, enfim, deixou a fase de seca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia Kanu zaga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gabriel Xavier e Kanu pelo Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Gabriel Xavier e Kanu pelo Bahia
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Gabriel Xavier e Kanu pelo Bahia
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Gabriel Xavier e Kanu pelo Bahia
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x