ESPORTES
A história diz: Vitória x São Paulo em Salvador não costuma dar empate
Leão da Barra volta a enfrentar o time paulista no Barradão
O Esporte Clube Vitória recebe o São Paulo neste sábado, 11, às 16h30, pela 11ª rodada do Brasileirão, no Barradão, em confronto marcado por poucos empates. Dos 24 encontros entre as equipes em Salvador, incluindo também partidas na Fonte Nova, apenas dois terminaram sem vencedor.
Mesmo como mandante, o Vitória leva desvantagem no retrospecto diante do São Paulo. Os paulistas venceram 13 jogos e perderam nove, além de terem ganhado três dos últimos quatro duelos. No ano passado, contudo, isso mudou.
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Último encontro traz boas memórias
No dia 7 de dezembro de 2025, pela 38ª rodada da edição passada do Campeonato Brasileiro, o Vitória precisava de nada menos que os três pontos em casa contra o Tricolor Paulista para escapar do rebaixamento, além de ter que torcer por um tropeço de algum concorrente.
Com gol de Gabriel Baralhas, a vitória por 1 a 0 veio e, para completar, Ceará e Fortaleza foram derrotados em seus jogos. Isso fez com que o Rubro-Negro acabasse a Série A de 2025 na 15ª colocação, se safando de uma queda que parecia provável.
"Será diferente do ano passado, que a gente estava com a corda no pescoço, jogo de vida ou morte. Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do time de São Paulo, mas estamos jogando em casa com a força do Barradão. Tenho certeza que a torcida vai vir fazer uma grande festa, se Deus quiser sair com a vitória", disse o atacante Erick em entrevista coletiva.
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