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REENCONTRO

Erick revela sentimento para possível 'Lei do Ex' contra o São Paulo

Atacante de 28 anos defendia o time paulista antes de chegar no Vitória

João Grassi
Por

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Erick, atacante do Vitória
Erick, atacante do Vitória -

Escolhido para a entrevista coletiva do Esporte Clube Vitória nesta sexta-feira, 10, o atacante Erick reencontra o último clube que defendeu antes de chegar no Barradão. Ele passou pelo São Paulo e atuou emprestado ao Leão durante 2025, sendo posteriormente negociado em definitivo.

Durante a entrevista, Erick projetou o confronto que será realizado neste sábado, 11, no Barradão, às 16h30, pela 11ª rodada do Brasileirão. Questionado sobre a possibilidade de aplicar a 'Lei do Ex', o jogador de 28 anos garantiu que ficaria "feliz" se acontecesse.

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"Vou reencontrar grandes amigos lá, a gente sabe da qualidade do time do São Paulo, lá tem grandes jogadores também. Espero que a gente possa fazer um grande jogo amanhã, se Deus quiser, se tiver a 'Lei do Ex' vou ficar muito feliz", iniciou.

Ponta com mais participações em gols considerando atletas da Série A, Erick vive grande fase na temporada. Ele atribui esse momento ao "trabalho" e também creditou o técnico Jair Ventura, que ele afirma estar em contato frequente nos treinos.

"Eu trabalho, trabalho muito no dia a dia, também venho conversando muito com o professor Jair [Ventura], ele vem me orientando muito. Voltei a jogar na minha posição de origem, na minha vida toda eu joguei pisando na linha. Muito feliz pelo momento que estou vivendo e espero continuar ajudando com gols e assistências, para ajudar o Vitória a conquistar os objetivos", celebrou.

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Adversário desgastado

Enquanto o Leão da Barra jogou em casa durante a semana, o Tricolor Paulista retorna de viagem do Uruguai, onde enfrentou o Boston River pela Copa Sul-Americana. Erick falou em "aproveitar" o maior tempo de descanso para ter um bom desempenho na partida.

"Já estive do outro lado, sei como é difícil jogar no Barradão, muito calor. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, aproveitar que eles vêm de jogo fora também, de viagem, para a gente fazer um grande jogo", concluiu Erick.

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