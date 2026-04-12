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REENCONTRO

Emprestado ao Vitória, Cacá revela se vai jogar contra o Corinthians

Zagueiro pertence ao clube paulista e tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim da temporada

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Cacá comemorando gol pelo Vitória
Cacá comemorando gol pelo Vitória -

Autor do gol que abriu o placar para o Vitória diante do São Paulo neste sábado, 11, o zagueiro Cacá balançou as redes pela primeira vez pelo Rubro-Negro. O defensor está emprestado pelo Corinthians até o final da temporada, que é o próximo adversário do Leão no Brasileirão.

Para ter o jogador à disposição do técnico Jair Ventura contra o clube paulista, o Vitória precisa efetuar o pagamento de uma multa contratual ou chegar a um acordo com a equipe rival. Em entrevista na zona mista do Barradão, entretanto, Cacá afirmou categoricamente que vai estar em campo.

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"Muito feliz pelo gol, podia ser contra qualquer equipe. Ainda mais ajudando a equipe com a vitória, que seja o primeiro de muitos. Agora é descansar para o próximo jogo, contra o "Coringão", e entrar em campo", disse o defensor.

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Jair Ventura escalou a sua 13ª zaga inédita desde que assumiu o Vitória e conta com uma série de desfalques no setor defensivo. Nomes como Edu, Camutanga, Neris, Claudinho, Mateus Silva e Jamerson estão entregues ao departamento médico.

Uma das alternativas é o volante Edenilson, que vinha sendo improvisado na defesa. Fora do jogo contra o São Paulo pelo terceiro cartão amarelo, o jovem é um reforço do Rubro-Negro para encarar o Corinthians.

O zagueiro Riccieli voltou a ficar à disposição e também é uma opção. Vitória recebe o Timão no próximo sábado, 18, às 20h, novamente no Barradão.

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