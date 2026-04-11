Daniela Mercury marca presença no Barradão e canta com torcida; veja vídeo

Daniela Mercury - Foto: Victor Ferreira /EC Vitória

A cantora Daniela Mercury surpreendeu a torcida ao marcar presença no Barradão neste sábado, 11, durante o confronto entre Esporte Clube Vitória e São Paulo Futebol Clube, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A. Torcedora declarada do Leão, a artista animou o público antes do início da partida.

Em frente à torcida organizada Imbatíveis, Daniela puxou um trecho da paródia criada a partir da música “Terreiro”, um de seus sucessos.

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A relação da cantora com o clube não é recente. Em 2007, ela esteve no estádio em uma festa que celebrou o acesso do Vitória à Série A, antes de uma partida contra o Remo pela Série B.

Dentro de campo, o Vitória se recuperou na competição e venceu o São Paulo por 2 a 0, com gols de Baralhas e Cacá, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

Resultado importante

Com o resultado, o Vitória subiu para a 10ª colocação com 14 pontos e se consolidou como o quinto melhor mandante do Brasileirão. No Barradão, o Leão venceu quatro jogos e perdeu apenas um, contra o Flamengo.

O São Paulo, por outro lado, perdeu a oportunidade de diminuir a distância em relação ao líder Palmeiras, e seguiu na segunda colocação com chances de ser ultrapassado ainda nesta rodada.

O Vitória volta a campo na quarta-feira, 15, às 21h30, para encarar o Piauí, na fase de grupos da Copa do Nordeste, enquanto se prepara para receber o Corinthians, no sábado, 11, às 20h. Ambos os duelos são no Barradão.

Veja vídeo: