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COMPRADO?

Ramon abre o jogo sobre permanência e revela bastidores com Fábio Mota

Lateral marcou seu primeiro gol no Barradão com a camisa do Vitória

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Ramon marcou o segundo gol do Vitória contra o São Paulo
Ramon marcou o segundo gol do Vitória contra o São Paulo -

Herói improvável da vitória do Vitória sobre o São Paulo, o lateral-esquerdo Ramon marcou o segundo gol do Rubro-Negro neste sábado, 11 — o seu primeiro no Barradão com a camisa vermelha e preta.

Emprestado pelo Internacional até o final da temporada, o jogador vive uma boa fase com o Leão da Barra, e comentou a possibilidade de ser adquirido em definitivo. Segundo ele, o presidente Fábio Mota teria garantido a sua compra.

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"Ele [Fábio Mota] falou que comprou, eu não sei, eu vou perguntar para minha advogada. Mas muito feliz pelo momento. Espero estar sempre ajudando o Vitória, isso é o mais importante. Sim, eu estava um pouco ansioso para fazer gol aqui no Barradão", disse Ramon em entrevista na zona mista.

Estou feliz pra caramba. Se realmente aconteceu, muito feliz, mas se não aconteceu, vai acontecer
Ramon

"Já tinha tido algumas chances e não concluí, mas hoje fui feliz. Consegui concluir depois de um belo passe do Baralhas, já fiz o pix dele. Já paguei a assistência", completou.

Com o resultado, o Vitória subiu para a 10ª colocação com 14 pontos no Brasileirão, e consolidou sua campanha dentro de casa como a quinta melhor da competição. O próximo adversário no Brasileiro é o Corinthians, no próximo sábado, 11, às 20h, novamente no Barradão.

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