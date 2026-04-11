Jair Ventura manda recado ao São Paulo em vitória: "Cabia mais"

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória voltou a vencer no Brasileirão com a ajuda da sua torcida, em noite de redenção para o lateral-esquerdo Ramon. O jogador protagonizou lance embaraçoso com Renato Kayzer, perdendo uma chance clara de ampliar o placar, mas apareceu novamente na cara do gol para balançar as redes minutos depois.

Em entrevista coletiva após o resultado, o técnico Jair Ventura exaltou o gol marcado pelo herói improvável do Rubro-Negro e ainda chegou a prometer pix R$ 1 mil para o jogador pelo gol marcado.

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"Lindo gol, construção, bola de pé em pé, triangulação. Gol de almanaque para quem gosta de futebol e entende. Vitória não é uma equipe de uma nota só. Se tiver que jogar vai jogar, seja com bola longa, com transição. O que importa é conseguir as vitórias e levar o Vitória o mais longe possível. Vou ter que pagar R$ 1 mil para o Ramon. Eu falei que se ele fizesse gol eu tinha que dar R$ 1 mil no pix para ele. Vou te pagar, Ramon. Merece, merece", disse o treinador.

O comandante voltou a destacar o tamanho da vitória, apesar de afirmar que "cabia mais" gols em relação às oportunidades criadas. O resultado positivo fica ainda maior se considerar a boa campanha do São Paulo no Brasileiro.

"Vitória importante, nos deixa na parte de cima da tabela, sobre o vice-líder da competição. Como eu falei no último jogo, todo respeito ao Juazeirense, ao São Paulo, cabia mais. Teve o tropeço do Kayzer com o Ramon, chapada do Renê, inúmeras chances que tivemos. Erick na trave", completou Jair Ventura.

Pegamos um time que era o sexto em posse de bola e tentamos tirar o conforto deles com a posse. Jair Ventura

"Time talhado para fazer superioridade e cruzar, muito pelo Calleri. Ele não jogou, e eles insistiram nessas situações. A gente conseguiu neutralizar, ter a bola, e mesmo antes da expulsão o Vitória já era melhor", concluiu.