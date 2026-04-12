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AUSÊNCIAS DE SOBRA

Adversário do Vitória, Corinthians perde jogadores e vive jejum

Leão da Barra recebe o Corinthians no próximo sábado, 18

João Grassi
Por

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Matheuzinho, lateral-direito do Corinthians
Matheuzinho, lateral-direito do Corinthians -

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Corinthians terá uma série de desfalques para o duelo do próximo sábado, 18, às 20h, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada.

Durante o empate sem gols com o rival Palmeiras, no último domingo, 12, o Timão teve dois jogadores expulsos: o volante André e o lateral-direito Matheuzinho. Os dois terão que cumprir suspensão automática diante do Leão.

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Além dos jogadores suspensos, o Corinthians também conta com muitos atletas no departamento médico: os atacantes Gui Negão e Memphis Depay, o volante Charles e os defensores João Pedro Tchoca, Hugo Farias e Pedro Milans.

A boa notícia para os paulistas fica por conta do retorno de Kaio César. O atacante deve retornar ao elenco após passar um período afastado por lesão muscular.

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Má campanha

Além da grande quantidade de ausências, o Corinthians não vence nenhuma partida no Campeonato Brasileiro há quase dois meses.

A equipe paulista acumula um jejum de oito rodadas sem vitórias e ocupa, no momento a 16ª posição na tabela, com apenas 11 pontos em 11 jogos.

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