Ex-Bahia, técnico do São Paulo vê o Vitória dominado no Barradão

Roger Machado, técnico do São Paulo - Foto: Rubens Chiri / São Paulo

O duelo entre Vitória e São Paulo também foi bonito de ver fora do campo, nas análises de cada treinador. Enquanto Jair Ventura acredita que o Rubro-Negro foi melhor em campo antes mesmo da expulsão que deixou a equipe com um jogador a mais, Roger Machado, técnico do clube paulista, afirmou que o Leão foi dominado na partida.

Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 no Barradão, o comandante do São Paulo afirmou que erros pontuais foram decisivos, e que o seu time "controlou o adversário".

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"O que falar de um jogo que a gente controlou o adversário, aí toma um gol de bola parada, depois em um contra-ataque, em um momento que eu abri o time, mesmo com um homem a menos, e a gente dominou o Vitória, não finalizamos tanto à meta porque eles concentraram até nove jogadores atrás da linha da bola, e naturalmente você sofre contra-ataque. Em um desses ocasionou um desequilíbrio que gerou o segundo gol", disse Roger Machado.

"Mas novamente, a derrota não passou por uma má atuação, passou por questões pontuais, tanto defensivas quanto nossa incapacidade da criação das oportunidades e transformar em gols", completou.

Do lado mandante da força, Jair Ventura analisou a partida de forma diferente, destacando a superioridade do Vitória mesmo antes do Rubro-Negro ficar com um jogador a mais, devido a expulsão do zagueiro Lucas Ramon. O treinador ainda alfinetou a forma de jogar do São Paulo, que, segundo ele, é "talhado para cruzamentos".

"Pegamos um time que era o sexto em posse de bola e tentamos tirar o conforto deles com a posse. Time talhado para fazer superioridade e cruzar, muito pelo Calleri. Ele não jogou, e eles insistiram nessas situações. A gente conseguiu neutralizar, ter a bola, e mesmo antes da expulsão o Vitória já era melhor", disse em entrevista coletiva.

Com a derrota, o São Paulo perdeu a chance de encostar no líder Palmeiras, e estacionou com 20 pontos na competição. O Tricolor Paulista aumentou o jejum no Brasileirão para cinco jogos sem vencer, com apenas uma vitória em sete jogos.