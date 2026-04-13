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RETROSPECTO

Vitória mantém melhor início de Brasileirão desde ano histórico

Leão da Barra já soma 14 pontos na atual edição da Série A

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Vestiário do Vitória em comemoração após a vitória sobre o São Paulo
Vestiário do Vitória em comemoração após a vitória sobre o São Paulo -

Com 14 pontos conquistados em seus primeiros 10 jogos no Campeonato Brasileiro de 2026, o Esporte Clube Vitória vem superando seus próprios desempenhos nos inícios de outras edições da competição e se aproxima das melhores campanhas que fez neste recorte, sendo a quarta melhor neste atual formato.

Desde quando o Brasileirão passou a ser disputado por 20 equipes em pontos corridos, em 2006, o Vitória participou outras 10 vezes da Série A (2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2024 e 2025). Em apenas três dessas temporadas — 2008, 2009 e 2013, o Leão tinha mais pontos do que em 2026.

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Vale lembrar que o ano de 2013 foi histórico para o clube baiano, quando emplacou sua melhor campanha na era dos pontos corridos e brigou por vaga na Copa Libertadores até a última rodada. À época, o Rubro-Negro terminou com 59 pontos e ficou na quinta colocação.

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A gente está melhor que ano passado, dez jogos e quatro vitórias. Ano passado foram 24 jogos e quatro vitórias.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Vitória nos 10 primeiros jogos da Série A (2008-2025)

  • 2026: 14 pontos (4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas) | Posição atual: 10º (em disputa)
  • 2025: 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas) | Posição final: 15º
  • 2024: 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas) | Posição final: 11º
  • 2018: 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas) | Posição final: 19º
  • 2017: 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas) | Posição final: 16º
  • 2016: 12 pontos (3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas) | Posição final: 16º
  • 2014: 8 pontos (1 vitória, 5 empates e 4 derrotas) | Posição final: 17º
  • 2013: 15 pontos (4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas) | Posição final: 5º
  • 2010: 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas) | Posição final: 17º
  • 2009: 19 pontos (6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas) | Posição final: 13º
  • 2008: 20 pontos (6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas) | Posição final: 10º
Jogadores do Vitória em 2013
Jogadores do Vitória em 2013 | Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

Próximo compromisso

Além de estar numa briga diferente na Série A, o Vitória também busca voltar a conquistar a Copa do Nordeste. O Leão recebe o Piauí nesta quarta-feira, 15, às 21h30, pela 4ª rodada do certame regional, novamente no Estádio Manoel Barradas.

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