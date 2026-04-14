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COPA DO NORDESTE

Força total? Jair Ventura mira classificação e projeta time contra o Piauí

Treinador afirmou que não existe mais espaço para testes no elenco

Valdomiro Neto
Por

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Jair Ventura na coletiva de imprensa
Jair Ventura na coletiva de imprensa -

Após vencer o São Paulo por 2 a 0, no último sábado, 11, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória entra em campo contra o Piauí nesta quarta-feira, 15, pela Copa do Nordeste.

Em entrevista após o jogo, o técnico Jair Ventura afirmou que vai avaliar quais jogadores poderão atuar e não negou poupar jogadores por questões de desgaste.

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“Sobre o próximo jogo, a gente ainda vai analisar. Naquele momento (contra o Botafogo-PB) a gente tinha que poupar aqueles jogadores. Vamos avaliar quem está com indicadores, setinha vermelha, a gente vai ter que segurar. Quem acabar inteiro, de repente vai. A gente precisa classificar. ASA ganhou e passou a gente por um ponto. Então, a gente quer decidir em casa para não ter que ir para o mata-mata e decidir fora”.

Rodagem de elenco

Dentro da afirmação, Jair Ventura deixou claro que não cabe mais fazer testes no elenco, e que busca logo a classificação para a próxima fase da competição.

“A gente não vai abdicar, mas não esconde que prioridade é o Brasileiro, tem o Corinthians, treinador novo. Dentro do que for possível na força máxima a gente vai. Alguns meninos da base vão ter que ser vistos no dia a dia, estão treinando comigo. Nos clube que passo lanço jovens. Edenilson, aqui, estamos lançando. Quando estão ausentes é porque não corresponderam naquele momento. Concorrência. Não temos mais tempo de fazer laboratório”.

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O Esporte Clube Vitória irá entrar em campo nesta quarta-feira, 15, pela Copa do Nordeste, contra o Piauí, pela quarta rodada da competição. O Vitória busca retomar a liderança do grupo A, no qual disputa posição junto de times como: ASA, Sousa, Fluminense do Piauí e Itabaiana.

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Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória Futebol nordestino

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