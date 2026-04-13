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CHEGA DESCANSADO

Bahia terá cinco dias de descanso e quatro treinos a mais que Flamengo

Enquanto o Rubro-Negro joga pela Libertadores no meio da semana, o Esquadrão fica livre

Marina Branco
Por

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Bahia e Flamengo
Bahia e Flamengo -

O Bahia vai ao Maracanã em desvantagem por estar fora de casa contra o Flamengo - mas em clara vantagem física contra os rubro-negros neste domingo, 19. Enquanto o time carioca entra em campo na quinta-feira, 16, pela Libertadores, o Bahia vive uma semana limpa e com foco total no Brasileirão.

Na prática, isso cria uma diferença significativa, dando oito dias de descanso para o Tricolor contra apenas três do Flamengo e levando um Esquadrão descansado ao Maracanã.

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Semana cheia

Depois da vitória fora de casa sobre o Mirassol, o elenco do Bahia recebeu dois dias de folga, segunda, 13, e terça, 14, antes de iniciar a preparação no CT Evaristo de Macedo.

A partir de quarta-feira, 15, o planejamento prevê quatro sessões consecutivas de treino, todas pela manhã, com foco total no duelo contra o Flamengo.

Além dos ajustes táticos, o período também será importante para monitorar situações físicas, como a de Ademir, que deixou o último jogo com dores no ombro.

Desgaste e preparação reduzida

Do outro lado, o Flamengo terá uma rotina completamente diferente. A equipe entra em campo na quinta-feira contra o Independiente Medellín, pela Libertadores, utilizando força máxima.

Isso impacta diretamente na preparação para o jogo de domingo, com a sexta-feira focada na recuperação dos titulares e o sábado reservado para o único treino antes da partida.

Assim, o time rubro-negro terá pouco tempo para ajustes e chega com uma carga física maior, especialmente para jogadores que atuarem na competição continental, dando ao Tricolor um privilégio valioso na partida.

Calendário vazio

A quantidade de semanas cheias que o Bahia recebe se deve, principalmente, ao calendário vazio com as mudanças de regras da CBF. Com a determinação de que clubes classificados para competições internacionais da CONMEBOL não jogam regionais, o ano do Tricolor foi diretamente afetado.

Classificado para a pré-Libertadores, o Bahia ficou de fora da Copa do Nordeste. No entanto, o clube foi eliminado ainda na fase prévia, seguindo o ano sem regional nem internacional.

Assim, o calendário do Bahia ficou mais folgado, deixando semanas livres para focar no Brasileirão e encarar os times do topo da tabela com tranquilidade.

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