Dois meses após voltar ao Bahia, Marcos Victor segue sem ser utilizado

Marcos Victor pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Quando o Bahia estava sem saber como montar a própria zaga pelas lesões simultâneas de Kanu e David Duarte, a solução teve nome - Marcos Victor. Chamado de volta no dia 25 de fevereiro, menos de um mês após ser emprestado ao Santa Clara, de Portugal, o zagueiro de 24 anos veio para suprir a ausência dos dois principais nomes do setor.

Sem eles, o treinador precisou recorrer a Gabriel Xavier e Ramos Mingo como dupla titular, além de dar espaço aos jovens Luiz Gustavo e Fredi Lippert, ambos de apenas 19 anos. Foi nesse cenário de escassez que Marcos Victor reapareceu como alternativa de experiência, ainda que, curiosamente, já chegasse com limitações.

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Quando voltou, o zagueiro não estava inscrito para a fase decisiva do Campeonato Baiano nem para a pré-Libertadores naquele momento, mas foi tido como útil ainda assim - o que acabou não se concretizando.

Não foi utilizado

Marcos Victor havia sido o primeiro reforço da era Grupo City no Bahia e soma 23 partidas pelo clube desde 2023, com contrato até dezembro de 2027. Em 2025, esteve emprestado ao Ceará e, já em 2026, havia feito dois jogos pelo Tricolor no Campeonato Baiano antes de ser cedido ao futebol português.

O retorno, portanto, era visto como uma reposição natural diante das baixas. No entanto, nada seguiu os planos que pareciam estar sendo feitos. Desde o dia 25 de fevereiro, quando voltou ao clube, o Bahia entrou em campo 10 vezes - e Marcos Victor não foi utilizado em nenhuma delas.

Marcos Victor pelo Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Jogos do Bahia depois do retorno:

Bahia 2 (3) x (4) 1 O’Higgins – eliminação na pré-Libertadores, nos pênaltis

Bahia 4 x 2 Juazeirense – semifinal do Baianão

Bahia 2 x 1 Vitória – final do Baianão (ida)

Bahia 1 x 1 Vitória – final do Baianão (volta, título garantido)

Internacional 0 x 1 Bahia – Brasileirão

Bahia 2 x 0 Bragantino – Brasileirão

Remo 4 x 1 Bahia – Brasileirão

Bahia 3 x 0 Athletico-PR – Brasileirão

Bahia 1 x 2 Palmeiras – Brasileirão

Mirassol 1 x 2 Bahia – Brasileirão

Assim, Marcos Victor não teve nenhum minuto em campo, mesmo em um período que começou com escassez no setor.

Problema resolvido

Agora, a presença do zagueiro tem ainda menos chances de ser concretizada, já que ambos os desfalques que vinham apertando o Bahia já não são mais problema.

Kanu, fora desde 11 de fevereiro por uma lesão muscular na coxa sofrida contra o Vasco, voltou a treinar sem restrições após perder 12 partidas. Antes dele, David Duarte também havia sido desfalque por nove jogos por conta de um estiramento muscular, mas já retornou.

Marcos Victor pelo Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Após cerca de 65 dias, o clube voltou a ter todos os seus zagueiros disponíveis, algo que não acontecia desde o empate contra o Fluminense, no início de fevereiro.

Hoje, Ceni conta com Kanu (recuperado), David Duarte (recuperado), Ramos Mingo, Gabriel Xavier e, claro, Marcos Victor, em uma concorrência que tira ainda mais espaço do "recém-chegado".

Hierarquia definida

Mesmo com o espaço aberto durante as lesões, Marcos Victor não foi testado. A comissão técnica preferiu manter a estrutura com Mingo e Gabriel Xavier, além de confiar nos jovens da base quando necessário.

Na prática, o zagueiro retornou para resolver um problema que deixou de existir, e acabou ultrapassado antes mesmo de ter uma oportunidade real, uma vez que o time funcionou sem necessidade de o utilizar.

Marcos Victor pelo Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

A sequência recente do Bahia, inclusive, reforça esse cenário. O time conquistou o Campeonato Baiano, venceu jogos importantes no Brasileirão (como contra Internacional, Bragantino e Athletico-PR) e se manteve competitivo mesmo diante de adversidades, como a derrota para o Palmeiras e o tropeço contra o Remo.

Com a zaga completa e o Bahia ocupando a quinta posição no Brasileirão, o desafio de Rogério Ceni passou a ser escolher entre várias opções em um setor estabilizado, deixando Marcos Victor escanteado antes mesmo de efetivamente retornar.